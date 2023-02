Se han viralizado en redes sociales videos de usuarios que utilizan la aplicación de tránsito Waze con la voz de Sebastián Piñera, como si el expresidente los guiara en su viaje.

Realmente no se puede corroborar si se trata de su voz y lo más probable es que no lo sea, pero no hay duda de que quien lo imitó hizo un buen trabajo.

Las indicaciones de la aplicación con la voz de Piñera han sacado carcajadas en los internautas y por ello muchos se preguntan si es posible configurar Waze con la voz del exmandatario. La respuesta es sí y a continuación te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo poner la voz de Piñera en Waze?

Sigue los pasos para instalar la voz de Piñera en Waze: