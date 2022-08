Desde el 28 al 30 de noviembre se realizará la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), instancia de gran importancia para acceder a las mejores universidades del país para la admisión 2023.

Dicho ingreso a las universidades se considerará el mejor puntaje vigente de los alumnos tanto de las pruebas rendidas como la PDT 2021, PDT de invierno y la actual PAES. La prueba podrá ser rendida por personas egresadas de la Enseñanza Media, o bien quienes se encuentren actualmente cursando el 4to medio.

Cabe recordar que, para rendir la PAES 2022, hubo plazo hasta el 10 de agosto para inscribirse. Al no considerarse un proceso extraordinario o adicional de inscripción, quienes no alcanzaron a inscribirse a la prueba no podrán rendir la PAES a fines de noviembre.

En esta misma línea, el ingreso a la universidad puede no ser una instancia fácil. La dificultad que conlleva rendir académicamente en la educación superior puede ser hasta un dolor de cabeza para algunos.

De acuerdo al informe elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) llamado “Duración real y sobreduración de las carreras y/o programas", reveló que los estudiantes demoran en promedio 16,8 semestres en finalizar sus carreras, es decir, dos años y medio más de lo que puede durar un plan de estudios (duración real).

A continuación, te contamos cuales son las carreras más largas en Chile.

¿Cuáles son las carreras universitarias más largas en Chile?

Dicho calculo antes mencionado se realiza promediando cuánto demoran los alumnos en finalizar en todas las universidades que imparten cada carrera universitaria.

Por ejemplo, los titulados de pregrado del año 2021 se demoraron 10,1 semestres en obtener su título. Se consideró la duración formal de las carreras (incluyendo programas técnicos y profesionales) equivalente a 7,6 semestres, sin embargo, los estudiantes se demoraron 10,1 semestres, lo cuál significó que, se demoraron alrededor de 2,5 semestres, algo más de dos años entre terminar sus carreras y titularse.

Carreras universitarias más largas

Ingeniería Civil Electrónica: 11,8 semestres (duración formal) – 16,8 semestres (duración real)

Ingeniería Civil Metalúrgica: 11,6 semestres (duración formal) – 16,7 semestres (duración real)

Derecho: 10,5 semestres (duración formal) – 16,6 semestres (duración real)

Ingeniería Civil Eléctrica: 11,8 semestres (duración formal) – 16,5 semestres (duración real)

Ingeniería Civil Mecánica: 11,9 semestres (duración formal) – 16,3 semestres (duración real)

Geología: 10,4 semestres (duración formal) – 16,2 semestres (duración real)

Odontología: 11,9 semestres (duración formal) – 16,2 semestres (duración real)

Ingeniería Civil Química: 11,8 semestres (duración formal) – 16,2 semestres (duración real)

Medicina: 13,6 semestres (duración formal) – 15,9 semestres (duración real)

AQUÍ puedes revisar el informe completo del SIES y los datos más relevantes del informe educativo.