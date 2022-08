El periodo de inscripción a este examen finalizó el día de hoy a las 13:00 horas. A continuación, te explicamos qué sucede si no alcanzaste a inscribirte.

PAES 2022 | ¿Quiénes pueden postular? ¿Qué pasa si no postulo ahora?

El día de hoy a las 13:00 horas finalizó el periodo de inscripción a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la cual es una de las evaluaciones necesarias para acceder a la educación superior el año 2023.

Esta evaluación la pueden rendir todas aquellas personas que hayan egresado de la Enseñanza Media o que, durante el 2022, se encuentren cursando 4° año medio.

El examen está compuesto por las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), Competencia Matemática 2 (M2), y las pruebas electivas de Ciencias de Historia y Ciencias Sociales.

En cuanto a los valores de la PAES, estos son los siguientes:

1 prueba: $13.800.

$13.800. 2 pruebas : $25.195.

: $25.195. 3 o más pruebas: $36.590.

Cabe destacar que aquellos que inscriban la Prueba de Competencia Matemática 1 tendrán de forma gratuita la prueba de Competencia Matemática 2.

Sin embargo, quedan exentos de todo pago, los alumnos que actualmente están cursando 4° Medio en colegios municipales, de servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada.

También está disponible este beneficio para un grupo de estudiantes de colegios particulares pagados, que logren acreditar ante la Subsecretaría de Educación Superior alguna situación de vulnerabilidad.

¿Qué pasa si no alcancé a inscribirme hoy?

Si no alcanzaste a postular hoy hasta las 13:00 horas, no podrás rendir la PAES este 2022. Según información oficial del DEMRE, "el proceso de inscripción a la PAES no contempla un proceso extraordinario o adicional de inscripción".

¿Cuándo se rinde la PAES?

La PAES se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre.