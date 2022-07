El Sistema Red yMetro de Santiago son los transportes más usados por los chilenos en la Región Metropolitana, siendo también de los más importantes, transportando a millones día a día a diferentes puntos de la ciudad.

Todas las líneas del Metro se encuentran operando de manera normal (L1, L2, L3, L4, L4A, L5 y L6), en el caso contrario Metro estará informando mediante sus canales oficiales cualquier anormalidad que ocurra de forma rápida a sus pasajeros. Esta información la puedes encontrar en sus redes: Twitter,Instagram, Facebook, como también su página web en la sección “Estado de Servicio”.

Hay que recordar que la mañana del martes el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, anunció la primera alza en el pasaje del transporte público en tres años y que ocurrirá en el primer trimestre de 2023.

Esta medida afectará las tarifas de Metro y buses Red aumentando en $100 el valor actual del pasaje.

Recuerda que las tarifas actuales de Metro son:

-Horario Bajo (Metro y Tren Nos, 06:00 - 06:59 / 20:45 - 23:00): $600

-Horario Valle (09:00 - 17:59 / 20:00 - 20:44): $720

-Horario Punta (07:00 - 8:59 / 18:00 - 19:59): $800

-Tarifa estudiantes (todo horario): $230

-Tarifa adulto mayor (todo horario): $350

¿A qué hora cierra Metro de Santiago hoy miércoles?

El servicio de trenes subterráneos cierra hoy a las 23:00 hrs y funciona de Lunes a Viernes de 6:00 am a 23:00 horas, Sábado de 6:30 am a 23:00 hrs y los días domingo y festivos funciona de 8:00 am a 23:00 hrs.