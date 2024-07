Este jueves comenzará a disputarse la fase de los cuartos de final de la Copa América 2024, con el enfrentamiento entre Argentina y Ecuador en el Estadio NRG. Los argentinos parten como favoritos tras haber clasificado, sin recibir goles, en el primer lugar del Grupo A, que compartían con Perú, Chile y Canadá.

Los norteamericanos enfrentarán a Venezuela, la líder del Grupo B, mientras que del otro lado del cuadro habrá dos grandes cruces: Brasil vs Uruguay y Colombia vs Panamá.

Combinadas destacadas para los cuartos de final

Victoria Argentina + Victoria Colombia – 1.90 en BC.GAME

Menos de 2.5 goles en Venezuela vs Canadá + 1+ tarjetas de Moisés Caicedo – 5.85 en BC.GAME

1+ Asistencias de James Rodríguez + Más de 1.5 goles en Brasil vs Uruguay – 5.07 en BC.GAME

Argentina y Colombia ganan sus partidos

Argentina ganó sus últimos ocho partidos de forma consecutiva. Además, el seleccionado de Lionel Scaloni desde la derrota frente a Brasil en la Copa América 2019, disputó 60 partidos, de los cuales solo perdió 2: ante Arabia Saudita en la primera fecha del Mundial 2022 y contra Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia lleva un invicto de 26 partidos. Su última derrota fue frente a Argentina en febrero de 2022. No conoce la derrota ante equipos de CONCACAF desde hace 10 encuentros: su rival en los cuartos de final será Panamá.

Victoria Argentina + Victoria Colombia – 1.90 en BC.GAME

Habrá menos de tres goles en Venezuela vs Canadá y Caicedo recibirá una tarjeta

En cinco de los últimos seis partidos de Canadá se registraron menos de tres goles entre ambos equipos. En 11 de los anteriores 15 duelos de Venezuela, hubo dos goles o menos entre los dos seleccionados.

Moisés Caicedo recibió una tarjeta amarilla en sus tres partidos de Copa América 2024, tras cometer un total de seis faltas. En sus últimos dos partidos contra Argentina, realizó nueve infracciones, recibiendo una tarjeta. Es el tercer jugador con más faltas cometidas en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, con 14.

Menos de 2.5 goles en Venezuela vs Canadá + 1+ tarjetas de Moisés Caicedo – 5.85 en BC.GAME

James Rodríguez asistirá y habrá dos goles o más en Brasil vs Uruguay

James Rodríguez es el máximo asistente de la Copa América 2024, con tres pases de gol entres encuentros disputados. Panamá es el equipo que más goles recibió de los clasificados a cuartos de final, con un total de cinco.

En 17 de los últimos 19 encuentros de Uruguay, se registraron dos goles o más entre los dos seleccionados. En 12 de los anteriores 16 duelos de Brasil, hubo al menos dos tantos.

1+ Asistencias de James Rodríguez + Más de 1.5 goles en Brasil vs Uruguay – 5.07 en BC.GAME

Las cuotas son cortesía de BC.GAME, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.