El arquero del Cambridge United no imaginaba que estaría en la Roja para las Eliminatorias Sudamericanas. "No sabía qué hacer", dijo el portero.

La nómina de Ricardo Gareca en la selección chilena tuvo a varias sorpresas. El Tigre sacudió a la Roja con su convocatoria para los duelos en las Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Colombia, con un hombre que no estaba en los planes de nadie: Vicente Reyes.

El guardameta de 20 años y que milita en el Cambridge United ha sido parte de las series menores, pero nunca imaginó que aparecería en la adulta. De hecho, al momento de su llamado estaba jugando Playstation.

Un video en redes sociales con su reacción se viralizó rápidamente tras la convocatoria a la Roja. Es por ello que este martes en Juan Pinto Durán revivió el momento y no escondió que todavía no se la cree.

Vicente Reyes sigue sorprendido de su llamado a Chile

Vicente Reyes había sido parte de procesos en divisiones menores de la selección chilena, pero hasta ahora no había sido considerado en la adulta. Sin embargo, el golpe a la mesa de Ricardo Gareca ante Brasil y Colombia lo sumó a un plantel donde ya lucha por una camiseta de titular.

Vicente Reyes entrena con el plantel de Chile de cara a los partidos con Brasil y Colombia, donde nunca pensó estar. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

Este martes en conversación con el sitio oficial de la Roja, el joven guardameta se refirió a su primera vez en la mayor del Equipo de Todos. “Es un orgullo poder estar acá, era un sueño estar en la adulta así que ahora a disfrutar”.

Vicente Reyes aprovechó de elogiar a sus compañeros en el arco, de los que tratará de sacar lo mejor. “Me siento cómodo acá. Estar con Brayan y Lawrence, que son muy buenos compañeros, ayudan a entrenar fuerte. Espero aprender con ellos”.

“Será algo lindo para vivir, sé que es un mixto entre algunos con mucha experiencia y otros que estamos partiendo. Eso nos va a ayudar mucho, tenemos que disfrutar nomás“, añadió.

Vicente Reyes no se quedó ahí y valoró todo lo que ha sido su aventura con Chile, país al que representa a pesar de haber nacido en Estados Unidos. “Es un proceso muy bonito, pasando de la sub 15 hasta ahora demoró unos seis años, pero es algo que disfruté en cada momento. Ahora, siendo parte de la adulta, me siento muy bien”.

Finalmente revivió lo que fue su reacción a la nómina mientras jugaba con su consola. “Estuvimos viendo la nómina en vivo. Estaba jugando un poco de play, nunca lo pensé. Escuché mi nombre y no sabía qué hacer. Llamé a mi papá y lo estaba viendo igual”.

Vicente Reyes cumple su sueño de llegar a la selección chilena y ahora lucha por una camiseta de titular. Uno de los arqueros del futuro de la Roja comienza a hacer sus primeras armas soñando en grande ante un tremendo desafío por delante en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuáles son los números de Vicente Reyes esta temporada?

En lo que va de temporada 2024/25 en Europa, Vicente Reyes ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales con Cambridge United. En ellos ha recibido 17 goles en contra y no tiene arcos en cero en los 810 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Vicente Reyes intentará dar la sorpresa como arquero de Chile ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja enfrentará a la Canarinha este jueves 10 de octubre desde las 21:00 horas en el Estadio Nacional.