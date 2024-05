Ulises Ortegoza ha protagonizado un salto gigantesco en su carrera y su nombre apareció en la lista provisional de la Roja para la venidera Copa América. El volante de 27 años milita en Talleres de Córdoba, donde es una pieza fundamental.

Pero hace algún tiempo su estatus no era igual en Argentina, su país natal. El oriundo de San Nicolás de los Arroyos recién en junio de 2022 llegó a la élite trasandina. La T cordobesa lo fichó desde Gimnasia de Mendoza, aunque hubo varios problemas en la negociación.

“No me querían largar, medio que ponían trabas siempre. Me planté diciendo que quería jugar en Talleres. No entendía cómo no me dejaban salir. Toda mi llegada al club fue muy loca y rápida”, reconoció Ortegoza en una conversación con el podcast Mundo Albiazul que realizó el diario La Voz.

Ulises Ortegoza aguanta la marca de Salomón Rondón en un partido ante River Plate. (Foto: Instagram).

En esa misma entrevista, el jugador que también pasó por Los Andes repasó su época en el fútbol amateur. “Mi familia es muy humilde y futbolera. Trabajaba de albañil con mi papá y sus amigos. Tenía que colaborar para la economía familiar. Me tocó pintar, poner durlock, hacíamos lo que nos faltaba en ese momento. El problema grande era cuando no había laburo”, contó Ortegoza.

Ulises Ortegoza recuerda el gran salto que hoy lo tiene en la nómina de la Roja

Afortunadamente para Ulises Ortegoza, ese salto a la primera división de Argentina sirvió para ganarse un espacio en la Roja. Aunque haya sido recién en una prenómina de Ricardo Gareca. Muy lejos parecen quedar esos partidos informales a cambio de alimentos.

“En San Nicolás jugaba en el potrero, en canchas de tierra y con poquito de pasto. Jugaba por los lechones y los corderos, por la gaseosa y el sándwich. Luego jugué unos años en la liga local y me vio Silvia Latoff, mi actual representante. Ella me llevó a Los Andes”, relató Ortegoza.

Ulises Ortegoza en Los Andes. (Foto Instagram).

Latoff es una agente que ha tenido contacto con el fútbol chileno, pues asesoró a Jorge Luna y también a Edson Puch, figuras que tienen Deportes Copiapó y Deportes Iquique, respectivamente. “Le gusté al técnico que estaba en ese momento y a la dirigencia también”, rememoró el jugador que mide un metro y 80 centímetros.

“Así que tuve que arrancar de muy abajo. Pelear muchísimo, se me hacía todo muy cuesta arriba. No tenía inferiores, era solo ir, entrenar y jugar”, sentenció Ortegoza. ¡Un crecimiento frenético que se enmarca en otra de las lindas e inesperadas historias que suele ofrecer el fútbol!

