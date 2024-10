Fernando Zampedri se ha encargado de inscribir su nombre en la historia del fútbol chileno. El Toro va por su quinta campaña al hilo como el goleador del Campeonato Nacional y este fin de semana se metió en lo más alto de la tabla de goleadores de Universidad Católica.

El atacante rompió el récord de Rodrigo Barrera y se transformó en el máximo artillero de los Cruzados. Una tremenda racha y que tiene a muchos ilusionados con lo que pueda hacer como chileno.

Y es que luego de su llegada en 2020, el Toro llegará a los cinco años y puede aspirar a la nacionalización. Un trámite que ya está en curso y que lo puede llevar nada menos que a la selección chilena.

Fernando Zampedri le pasa la pelota al DT para jugar por Chile

La nacionalización de Fernando Zampedri el próximo año le permitirá, entre varias cosas, el poder jugar por la selección chilena. En medio de un duro momento, la Roja puede sumar a un goleador que ha brillado en nuestro país con la camiseta de la UC para la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fernando Zampedri pasó a la historia en la UC y ahora se prepara para ser opción en la selección chilena. Foto: Photosport.

De hecho, esto es algo que le seduce al artillero, aunque se lo toma con calma. En conversación con Radio ADN, el Toro aseguró que “por ahora están los papeles en trámite”.

Fernando Zampedri no se quedó ahí y le pasó la pelota a quien sea el técnico cuando reciba la carta. “Cuando se diga que estoy nacionalizado y si el cuerpo técnico piensa que le puedo aportar algo, bienvenido sea“.

En esa misma línea, analizó el momento que vive la Roja con Ricardo Gareca. “Es difícil. Yo creo que la selección tiene que seguir insistiendo, no bajar los brazos. Siempre que hay una luz de esperanza hay que ir por ello”.

Pero eso no fue todo, ya que el atacante insistió en su deseo de jugar por nuestro país. “A la selección le deseo lo mejor, si en algún momento puedo aportar un granito de arena, bienvenido sea”.

Aunque lo que sí tiene más que claro es que no quiere irse de esta tierra. “Somos felices en este país, de cómo nos recibieron. Respeto a la gente porque, independiente del equipo, me tratan bien. Y en este club tan lindo, que me abrió las puertas a mi familia y a mí con los brazos abiertos”.

Fernando Zampedri deja en claro que está dispuesto a jugar por Chile, pero todo dependerá de su nacionalización y de que el técnico, ya sea Ricardo Gareca u otro, lo considere. El Toro ha demostrado que tiene gol de sobra para ayudar a una Roja que los necesita más que nunca.

¿Cuáles son los números de Fernando Zampedri esta temporada?

Luego de su actuación en el Clásico Universitario, Fernando Zampedri llegó a un total de 28 partidos oficiales con Universidad Católica. En ellos ha anotado 17 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 2.311 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de saber lo que pasará con Fernando Zampedri, Chile se prepara para sus últimos partidos del 2024. La Roja visita a Perú el próximo 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.