La selección chilena se prepara para la segunda fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. En la previa del duelo contra Colombia, Thomas Galdames acompañó a Víctor Felipe Méndez en la conferencia de prensa de jugadores. El lateral izquierdo tiene claro que el rival viene en racha y será un hueso muy difícil de roer.

“Hay que salir a buscar el partido para ganarlo y quedarnos con los tres puntos. Sabemos que enfrentamos a una selección de altísimo nivel”, dijo Galdames.

Agrega que Colombia tiene “jugadores de jerarquía, de buen pie y rápidos por las bandas. Nosotros tenemos que prestarle atención a esas cosas”.

Por otro lado, el zaguero reveló que su padre y su hermano lo aconsejaron. Tanto Pablo Galdames padre como Pablo Galdames hijo tienen experiencia en la Roja y le desearon éxito a Thomas en su primera convocatoria a la selección chilena.

“Mi papá y mi hermano me aconsejaron, pero hasta que uno pisa la cancha no se da cuenta lo que genera vestir la camiseta de la selección”, explicó.

Thomas González sentenció que “llegué a Argentina siendo central y hoy en Godoy Cruz soy un lateral, me siento cómodo en esa posición, he aportado en mi equipo y espero hacerlo en selección cuando me toque. Me preparo para estar a la altura”.

¿Cuántos años tiene Thomas Galdames?

El defensa chileno de los registros de Godoy Cruz, Thomas Galdames, tiene 24 años. Cumplirá 25 el próximo 20 de noviembre de 2023. El hijo de Pablo Galdames debutó en el Unión Española el 2016 y a inicios de temporada dio el salto al fútbol argentino.

¿Cuándo juega Chile contra Colombia?

Tras perder en el debut contra Uruguay, la Roja jugará el martes 12 de septiembre ante Colombia. El duelo, válido por la segunda fecha de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se disputará en el estadio Monumental desde las 21.30 horas.