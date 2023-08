Thomas Galdames fue protagonista en un gran triunfo de Godoy Cruz por la Copa de la Liga en Argentina. El zurdo defensor chileno jugó los 90′ ante la mirada de Eduardo Berizzo, el DT de la Roja, quien estuvo presente en la tribuna del estadio donde fue local el Tomba.

El ex zaguero de Unión Española tuvo una función protagónica en el festejo del gol que le dio la victoria al elenco mendocino. Fue un tanto espectacular de Hernán López Muñoz que Galdames homenajeó en modo lustrabotas. “Hay que sacarle brillo a ese botín”, dijo el “3”.

Pero también explicó un inconveniente físico que evidenció en el Malvinas Argentinas cerca del final del duelo. Aunque fue parte de un repertorio de recursos que ha aprendido a lo largo de su trayectoria para “quemar minutos”, como se dice cuando uno de los equipos tiene el objetivo de dejar pasar el tiempo en el reloj sin que se juegue.

Galdames quedó tendido en el césped. Y se estiró como quien intenta ponerle fin a un calambre. En el banco de su equipo cundió el pánico. Pero al marcador de 24 años no le ocurría nada de gravedad. Él mismo explicó a qué se debió esa estrategia.

Thomas Galdames aplica un recurso en Argentina que puede replicar en la Roja

Thomas Galdames llegó al fútbol de Argentina en enero de este año. Y desde entonces, gracias a su rendimiento en alza por Godoy Cruz, entró con fuerza en los planes de Eduardo Berizzo para la Roja. De hecho, Tomy fue incluido en la lista de 45 futbolistas que convocó el Toto para el inicio de las Clasificatorias 2023.

“En todo el segundo tiempo no hicimos tiempo. Nadie se tiró al piso. Les dije ‘vamos a ser un poco más vivos, empecemos a hacer tiempo. Ya se acaba”, fue la idea que se le ocurrió a Galdames en ese momento.

Pero no todos la sabían. “Justo cuando me tiro al piso se tiró Bruno y me dijeron ‘¿qué te pasó?’. No, nada, es para hacer tiempo. Y todos en el banco se comenzaron a reír”, sentenció el marcador de punta izquierdo y defensor central. ¿Tendrá chance de aplicar algo así en la selección chilena? El tiempo y Eduardo Berizzo tendrán la respuesta…

¿Cuántos partidos ha jugado Thomas Galdames por Godoy Cruz de Argentina?

Thomas Galdames ha jugado 23 partidos por Godoy Cruz. 22 de ellos fueron por la Liga Profesional de Argentina 2023 mientras que el restante fue por la Copa del vecino país.

¿Cuándo se enfrentan Uruguay y Chile por Eliminatorias?

Las selecciones de Uruguay y Chile se verán las caras, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, este viernes 8 de septiembre, a partir de las 21:00 horas (20 horas de Chile), en el Estadio Centenario de Montevideo.