Dicen que el sobre análisis es tan dañino como el nulo examen. Lo que está pasando con la caída de Chile ante Bolivia está empezando a caer en la primera categoría.

Chile fue un fantasma ante los altiplánicos. Pese a ello, todavía las chances de mejorar están. Claro que en el horizonte se aproximan desafíos que difícilmente podrán ser provechosos.

Primero, Brasil de local y, luego, Colombia de visita. Dos rivales muy difíciles para los que habrá que contar con todas las fuerzas reunidas para la obtención del objetivo. Habrá que seguir creyendo en Gareca.

No todos piensan así, obviamente. Fernando Solabarrieta es de aquellos que perdió la paciencia con el DT de la Selección. En medio del programa Marca Personal de Metro FM, el comunicador se encontró, eso sí, con otra opinión, representada por Luka Tudor.

Solabarrieta vs Tudor

Mientras Fernando Solabarrieta estaba en medio de su intenso reclamo en contra del Tigre, fue interrumpido por Luka Tudor. “Deja de echarle la culpa a Gareca”, le dijo, ante lo que el comunicador no se quedó pasmado.

“Espérate, yo sé que tú eres un defensor de Gareca, no sé muy bien por qué”, retrucó Fernando, ante lo cual también obtuvo su respuesta. “No soy su defensor, hombre. Viene Guardiola, Klopp o Simeone y no te arreglan esta cuestión y no quieres entenderlo”, le enrostró.

Fernando Solabarrieta no es un tipo que se caracterice por tener buena recepción de las críticas. Es por eso que nuevamente le insistió a Tudor: “Tú propusiste a Gareca en la Selección Chilena, hazte cargo, porque yo te escuché”.

“Mira lo que está diciendo. Este hueón está loco, te pegaste en la cabeza. Gareca es un buen técnico, solo que no tiene nada que hacer. Fernando, te has equivocado tanto en lo que has dicho, porque eres un tipo que se equivoca mucho en los comentarios y tu bandera de lucha ahora es Gareca y me echas la culpa a mí”, respondió, iracundo, Luka Tudor, antes de que se pasara a otro tema en el programa. Grato ambiente laboral.