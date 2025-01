La selección chilena sub 20 debutará este jueves 23 de enero en el Sudamericano Sub 20. Al frente estará la local Venezuela, en lo que será el primer escollo de un certamen que servirá de preparación para el mundial de la categoría que organizará nuestro país este año.

Lamentablemente los antecedentes previos no encienden mucha ilusión para este torneo. La rojita cayó en dos amistoso ante Argentina y no llega con lso mejores resultados previos a jugar a suelo venezolano.

Así lo entiende el propio Nicolás Córdova, quien en la previa del debut aseguró que “nosotros cada vez nos tenemos que acercar más a ese tipo de selecciones que están en un nivel superior”.

En ese sentido el DT de la Sub aterrizó las expectativas al afirmar que “en Chile creemos que en cada Sudamericano tenemos que ir a salir campeón, pero la realidad que llevamos mucho tiempo no haciéndolo. Salvo la de Hernán Caputto en la sub 17, no se han respetado procesos”.

“Esto es muy lento, es un proceso. Cuando tú convocas a un chico, después cuando juegan tienen otra, eso lo deben entender lo que están a cargo, de tener paciencia, de aguantar un proceso”, añadió.

Además, se refirió al rival que tendrá en frente este jueves, concluyendo que “Venezuela tienen muy buenos jugadores, muchos de ellos en el extranjero. Obviamente la condición de local la van a hacer pesar, los primeros partidos la gente los va a llevar, así que tendremos que estar ordenador los primeros minutos”.

El fixture de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela

Fecha 1: Chile vs Venezuela – Jueves 23 de enero 20:30 horas

Fecha 2: Chile vs Uruguay – Sábado 25 de enero 18:00 horas

F 3: Chile vs Perú – Lunes 27 de enero 18:00 horas

F 4: Chile vs Paraguay – Viernes 31 de enero 20:30 horas

Cabe recordar que el equipo juvenil de la Roja irá a esta cita solo para seguir preparándose para el Mundial Sub 20, ya que tiene asegurada su participación al ser el local del torneo que se desarrollará entre septiembre y octubre en nuestro país.