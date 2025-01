La Roja Sub 20

Comenzó como una sorpresa en la nómina de Chile Sub 20 y ahora es una de las grandes esperanzas. Willy Chatiliez se prepara de cara al Sudamericano y dio una extensa entrevista.

El joven atacante partió de Chile siendo un niño y en España encontró su lugar en el mundo, donde pudo desarrollar su carrera y ahora tiene un futuro prometedor. Por esta razón, en La Roja miran a Chatiliez como una de las esperanzas para el recambio.

Si bien Willy Chatiliez nació en Chile, por su padre tiene sangre francesa. A los 9 años dejó suelo nacional y desde entonces, hizo su vida lejos del país. Igual, nunca olvidó sus raíces y cuando Nicolás Córdova lo llamó para sumarse a la Sub 20, no lo dudó.

Chatiliez tiene 19 años y milita en el Huesca de España. En ese lugar conversó con Enzo Olivera, corresponsal chileno en Europa. Fue ahí donde reconoció quiénes son sus grandes ídolos en el fútbol nacional.

“Mis dos referentes y que los pude ver, son Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Con Alexis me quedo con su verticalidad y su ofensiva, hambre de gol, el hambre de querer ganar. Técnicamente extraordinario. Después Vidal nos representa a todos los chilenos, a mí me transmite esa garra, esas ganas de querer comerse al mundo y me encanta eso, creo que también soy un jugador peleador”, explicó Willy.

Pese a que no vivió mucho tiempo en Chile, Chatiliez alcanzó a tener un breve paso por Universidad de Chile. Si bien reconoce que les tiene cariño, no descarta llegar a otro club nacional en el futuro.

“Estuve en la U, estuve poquito tiempo, pero me enseñaron muy bien y me transmitieron los colores, pero ahora todos queremos que los jugadores chilenos vayan a Europa y no al revés”, indicó el atacante.

Claro que ante la pregunta de si Vidal, su referente, lo llamara para venir a Colo Colo, indicó su postura: “como todavía no pasa prefiero no decir nada. Si viene tu ídolo, obvio que lo pensaría, pero hasta él sabe lo que es estar en Europa y vivir acá, pero con la carrera de Arturo a quién no le gustaría volver al club que empezaste y sentirte amado“, detalló Chatiliez.

Willy no solo destaca en la cancha, sino que también en su desarrollo personal. Habla cuatro idiomas: español, catalán, francés e inglés. Además eligió su comida nacional favorita: sopaipillas. Chatiliez jugará en el amistoso de La Roja Sub 20 ante Argentina, este viernes 17 de enero a las 21:00 horas.