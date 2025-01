La Roja comienza una nueva aventura en el Sudamericano Sub 20. Chile quiere iniciar de la mejor manera, aunque tendrá un complejo debut ante la selección local: Venezuela.

Los dirigidos por Nicolás Córdova no tuvieron buenos duelos amistosos en la previa a viajar a la competición y cayeron ante Argentina en dos encuentros de preparación. El estreno ante la Vinotinto es clave para la confianza de La Roja juvenil.

¿Dónde ver a Chile Sub 20 vs Venezuela?

Este partido podrá ser visto en TV abierta por TVN y en el cable por DSports, mientras que en streaming estará disponible por DGO. Revisa las señales según cableoperador:

TVN en el cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

DSports:

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

¿A qué hora es el debut de La Roja Sub 20?

Chile enfrentará a Venezuela este jueves 23 de enero a las 20:30 horas, en el Estadio Metropolitano de Lara en Cabudare, Venezuela.

Preparación de lujo para la Copa del Mundo

A muchos les resulta extraño ver a Chile en el Sudamericano Sub 20, sabiendo que La Roja será anfitriona de la próxima Copa del Mundo. Pues bien, los dirigidos por Nicolás Córdova disputarán el torneo clasificatorio a modo de preparación, algo que ya han hecho otros países en el pasado.

La Roja hace rato que no hace una campaña destacada a nivel menor, de hecho, desde Turquía 2013 con Mario Salas que no juega un Mundial Sub 20. Esta vez, de la mano de Damián Pizarro, entre otros, quieren dejar atrás los malos recuerdos. Chile integra el Grupo A con Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.