Hace casi dos meses Nicolás Córdova fue presentado como el flamante nuevo Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas de Chile, teniendo por delante la complicadísima misión de reestructurar el balompié criollo desde sus bases.

Es en este cargo donde el formado en Colo Colo dijo presente en la novena edición del Congreso Aspire Academy Global Summit 2023, donde compartió con destacados entrenadores, gerentes deportivos y ex figuras del fútbol mundial.

En la cita realizada en Roma, Italia, el ex mediocampista intercambio palabras con figuras de la talla de Julen Lopetegui, Simone Inzaghi, Alessandro Del Piero, Paulo Fonseca, y Javier Zanetti.

“Participé en conversaciones sobre cómo manejar al individuo en un entrenamiento colectivo, lo cual ha sido muy enriquecedor para afrontar todo el trabajo que queremos llevar adelante en nuestras selecciones”, afirmó el propio Córdova al sitio oficial de la ANFP.

En ese sentido, el ex jugador chileno declaró que “nos vamos con la sensación de haber aprendido mucho y con el deseo de poner en práctica todo lo recibido, de tal manera que esté a disposición de nuestros cuerpo técnicos y jugadores”.

Además, el propio Córdova reaccionó a esta experiencia en su Instagram personal, publicando una serie de fotografías con el mensaje “termina el 9no Aspire Academy Global Summit 2023. Que privilegio poder participar de este tremendo evento. A nombre de la Roja agradecemos la invitación de este importante encuentro”.

Cabe destacar que también fueron parte del Congreso las Federaciones de Argentina, Brasil, Italia y Estados Unidos. Además se presentaron clubes como Barcelona, River Plate, Universidad de Chile, Sevilla, Inter de Milán, Ajax, Inter de Porto Alegre, Juventus, Feyenoord y Tottenham.

¿Cuál es el cargo que asumió Nicolás Córdova en la selección chilena?

Como Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas, el entrenador estará a cargo de supervisar el trabajo de la selección chilena Sub 20, Sub 17 y Sub 15. Esto lo hará en un programa que incluye trabajo conjunto con los clubes del fútbol nacional.

En ese puesto, Córdova intentará implementar sus conocimientos adquiridos en Europa, donde sacó su título de entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, dependiente de la Federación Italiana de Fútbol, más la validación correspondiente en el INAF.

¿Qué equipos ha dirigido Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova fue entrenador entre 2016 y 2017 de Palestino, para luego ir a Santiago Wandereres hasta 2018. Posteriormente dirigió a Universitario de Perú, Al Rayyan y la Sub 23 de Qatar.

¿Dónde jugó Nicolás Córdova en su carrera?

Como futbolista, Nicolás Córdova defendió las camisetas de Colo Colo y Unión Española en Chile. Por su parte en Italia jugó en Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia.