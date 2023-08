Nicolás Córdova es el flamante y nuevo jefe técnico de las selecciones chilenas juveniles, a nivel masculino. El entrenador estará a cargo del desarrollo de las sub 15, sub 17 y sub 20 y desde la ANFP explicaron con más profundidad lo que se espera del nuevo camino que inicia el fútbol nacional desde sus bases.

En conversación con Deportes en Agricultura, Rodrigo Robles, gerente de selecciones, sostuvo que “en principio el objetivo, él es el jefe técnico, es el responsable técnico de las categorías sub 15, sub 17 y sub 20”.

El directivo agrega que “la idea de la gerencia de selecciones es encontrar un trabajo uniforme y unificado en las tres categorías, pese a sus objetivos individuales por la edad y desarrollo de los jugadores, para que puedan proveer jugadores en el futuro cercano a la selección adulta”.

Sobre la misma, Robles reveló que dentro del plan, está considerado que Córdova asuma personalmente la selección chilena sub 20. Esto además de su labor como jefe técnico.

“Parte del modelo que queremos implementar es que, además de tener la responsabilidad técnica, sea quien dirija una de las categorías, probablemente la sub 20. Pero va a ser un trabajo más de staff de selecciones juveniles, donde todas van a interactuar. Como también con la selección adulta y la sub 23, que es la transición”, complementa.

El gerente de selecciones sentencia que “la idea es que esto no sea dependiente de los nombres y que, si en un futuro hay cambio de presidente o técnico, esto pueda tener horizonte. Que no dependa de una persona particular”.

¿Qué equipos ha dirigido Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova hizo su preparación en Europa y ya ha dirigido en Chile. Fue entre 2016 y 2017 cuando estuvo en Palestino, para luego ir a Santiago Wanderers hasta 2018. Posteriormente dirigió a Universitario de Perú, Al Rayyan y la Sub 23 de Qatar.

¿Dónde jugó Nicolás Córdova en su carrera?

Como futbolista, Nicolás Córdova fue mediocampista con pasos por Colo Colo, Unión Española; Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia en Italia.