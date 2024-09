El ex delantero de la selección chilena ve un panorama negro si el equipo de Ricardo Gareca no levanta el nivel ante Bolivia.

Patricio Yáñez se pone la ropa fatalista con la Roja: "Si Chile no mejora no vamos a ir al Mundial"

Una final tiene la selección chilena este martes, porque se mide ante Bolivia con la obligación de ganar para así tener chances de meterse en la pelea en las Eliminatorias.

La Roja apenas ha ganado un partido de siete encuentros disputados, por lo que ante la verde debe sumar sí o sí los tres puntos, para no quedarse muy atrás en la tabla de posiciones.

Los bolivianos vienen con la moral en alto, debido a que vencieron en casa a Venezuela por 4-0 y al menos quieren repetir los últimos dos empates que lograron en Santiago ante Chile por las clasificatorias.

Patricio Yáñez critica a la Roja

Uno de los críticos del equipo de Ricardo Gareca es Patricio Yáñez, quien en su trabajo como comentarista de radio Agricultura indicó que si la Roja no mejora no va al Mundial, una vez más.

“Si Chile no mejora sustancialmente no vamos a ir al Mundial, esa cuestión está clarita. Si se repite la falta de gol, el funcionamiento de Copa América más el partido con Argentina no nos va a alcanzar para llegar ni siquiera al medio cupo”, dijo el mundialista en España 1982.

Ricardo Gareca en su debut en las Eliminatorias con Chile.

“Es una realidad, sin marcar goles y teniendo un funcionamiento que da tranquilidad en lo defensivo, si no lo tienes y no generas un funcionamiento ofensivo que te genere opciones claras, aunque falles, yo creo que eso es lo ideal. Entiendo que hay pesimismo, pero habrá que ganarle a Bolivia”, agregó.

Para finalizar, Pato Yáñez expresó que “Bolivia es un comodín que no hemos utilizado en las últimas Eliminatorias, con Alexis, con Vidal, con Bravo, con Medel, con lo mejor y en el mejor momento no fuimos capaces de ganarle. No los miremos como un comodín”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Bolivia por las Eliminatorias?

El partido entre las selecciones de Chile y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este martes 10 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nacional.

