Ricardo Gareca no lo ha estado pasando nada de bien en su paso por la selección chilena. El Tigre tuvo un inicio prometedor al mando de la Roja, pero cuando llegaron los partidos oficiales todo se fue al piso.

Los malos desempeños en Copa América y Eliminatorias Sudamericanas han generado no sólo dudas sobre su continuidad, sino que también un claro quiebre con los hinchas. Uno por el que el DT ha tomado una radical decisión.

El entrenador fue consultado sobre su último y polémico viaje a Argentina tras la derrota con Colombia, donde aprovechó de aclarar algunas cosas. Pero lo más llamativo fue que reconoció que teme cruzarse con los fanáticos de nuestro país.

Ricardo Gareca aclara su viaje y reconoce temor de encontrarse con hinchas

El proceso de Ricardo Gareca no está bien y los hinchas se lo han hecho sentir en la cancha, donde las pifias han caído desde las tribunas. Las cosas tocaron fondo luego que el DT viajara a Argentina tras la terrible doble fecha de octubre.

Ricardo Gareca ha preferido evitar a los hinchas para no exponerse. Foto: Photosport.

Esta tarde en conferencia de prensa el DT fue consultado por ello y sorprendió con su respuesta. “¿Qué cuestionamiento? ¿Yo me fui en plena competencia? Desde que asumí la Selección, les aclaro yo vivo en Chile, resido aquí, no es que vengo una semana antes, me localizan acá todos los días. Vengo acá siempre a Pinto Durán, todavía no me entregan los papeles oficiales para residir acá”, lanzó.

Pero su viaje tras la doble fecha pasada no cayó bien, especialmente porque venía el Clásico Universitario y muchos esperaban que fuera a observar jugadores. “No me fui en Eliminatorias, llegué, me quedé toda la semana y el domingo fui por el Día de la Madre que es especial”.

Aunque fue tras ello que Ricardo Gareca sorprendió al revelar que ha evitado ir a las canchas de nuestro país para no cruzarse con los hinchas. “No veo propicio ir al estadio para exponerme, porque la gente no está bien y mi presencia puede irritar“.

De hecho, remarcó que dejó el país para calmar las aguas. “Era el momento propicio para descomprimir todo el sufrimiento que paso por el momento de la Selección, me tomé esa semana de elecciones acá en Chile”.

“Si eso ha causado irritación, ofrezco disculpas. Pese a que muchos entrenadores viven en su lugar de origen y se presentan una semana antes para hacer la convocatoria, entonces trataré de quedarme más tiempo por si las dudas, para dejarlos tranquilos“, añadió.

Finalmente, Ricardo Gareca insistió en que lo pueden encontrar cuando sea en Chile. “Vivo en Chile porque la única forma de conocer su idiosincrasia es viviendo acá, estoy muy cómodo, quiero sostenerme en el cargo y estoy aferrado a eso hasta las últimas consecuencias. Creo en el jugador chileno y en nuestra capacidad. Vamos a revertir la situación”.

¿Cuántos puntos debe conseguir Ricardo Gareca para seguir en Chile? ¿Cuántos puntos debe conseguir Ricardo Gareca para seguir en Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca buscará mejorar sus terribles números al mando de Chile. Hasta ahora el Tigre ha logrado dirigir un total de 10 partidos oficiales, donde ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, con 10 goles a favor y 15 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca sale a buscar un triunfo de oro ante Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visita a Perú este viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.