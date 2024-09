Gareca pide calma y tranquilidad: DT de La Roja llama a mirar hacia adelante y no la deuda de Berizzo en la selección chilena, cosa de la que no se hace cargo.

La selección chilena enfrentará a Bolivia este martes por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2024. La Roja viene de caer en Buenos aires contra Argentina, con el antecedente de un bajo rendimiento en la reciente Copa América con Ricardo Gareca.

En rueda de prensa, el entrenador de la selección chilena llamó a tener paciencia y confianza en el proceso, argumentando que su trabajo recién comienza y ante Argentina fue el primer partido para el que lo trajeron.

“Se puede decir que recién comienza la etapa en Chile. La urgencia hace que se magnifique todo y es una realidad, no hay tiempo. Fue el primer partido que dirijo de eliminatorias, que es lo que nos interesa a todos. Es el primer partido que dirijo. ¿Es una excusa? No, pero dicen que me ha costado tanto.”, manifestó Gareca.

Agrega que “los partidos preparatorios son eso, la Copa América tenía mejores expectativas. No hicimos goles, pero tampoco nos hicieron. Perdimos 1-0 con Argentina en un partido muy disputado y en otro jugamos desde los 20 minutos con uno menos contra el equipo más físico, Canadá, se nos hizo cuesta arriba”.

Mirar lo que viene, no lo que pasó

“Esta ampliación de preguntas, de si me cuesta o no… Estoy en esa etapa como ustedes, viviéndola intensamente porque es el segundo partido de eliminatorias”, complementó el Tigre.

Dejando claro que no se quiere hacer cargo de las deudas de La Roja con Eduardo Berizzo al mando de Chile, Gareca añade que “ya se disputaron seis antes del de Argentina, pero yo voy a disputar el segundo con mi cuerpo técnico y estos muchachos. Y tengo muchas expectativas”.

Por último, Gareca sentenció tajante que “miremos el partido que viene de la selección chilena, no todos los que pasaron. Tenemos posibilidades”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras caer 3-0 contra Argentina, la selección chilena recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. La Roja está obligada a ganar, penúltimo en la tabla.