Un partido clave tiene la selección chilena este martes, porque se mide ante por las Eliminatorias Sudamericanas con la obligación de ganar.

La Roja viene de perder ante Argentina en Buenos Aires y la verde de ganar frente a Venezuela en El Alto, por ende llegan con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: sumar para acercarse al Mundial de 2026.

En la previa al encuentro habló el entrenador Ricardo Gareca, quien entregó una dura conferencia de prensa, donde abordó varios temas en medio de una ola de críticas en su contra.

Ricardo Gareca y las filtraciones de la formación

Uno de los tópicos que tocó el Tigre fue la formación titular ante Bolivia, ya que fue consultado si tiene en mente juntar a Eduardo Vargas y Ben Brereton en ofensiva, ante lo cual golpeó la mesa y aseguró que siempre existen filtraciones.

“Puede ser, estoy viendo y contemplando todo. Lo único que quiero es sacar el partido adelante, que es lo más importante. Sacarlo como sea es más difícil. Con algo más definido, con tranquilidad, determinación y buen juego, es más probable. Estamos analizando las variantes, todas pueden ser”, indicó Gareca.

“Siempre hay información que se filtra así que no me sorprende la pregunta, pero estamos viendo las variantes con las que el equipo pueda sentirme mejor mañana (martes). En cuanto a lo que resolvamos, estamos tranquilos porque sé que estamos en condiciones de responder porque los veo bien”, agregó el ex DT de Perú.

Para finalizar sobre el mismo tema expresó que “más allá de lo que nos tocó vivir, de la urgencia de ganar, de análisis o rachas que perduran un poco, los veo bien a ellos. Estamos bien todos, viendo lo que nos jugamos mañana”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Bolivia por las Eliminatorias?

El partido entre las selecciones de Chile y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este martes 10 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nacional.

