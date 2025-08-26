Ricardo Gareca sigue dando que hablar por su fracaso al mando de la selección chilena, que llevó a la Roja al fracaso en las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde ya están eliminados.

En ese sentido, el entrenador argentino se ha paseado por programas internacionales dando explicaciones de un mal paso en su carrera, donde hay de todo tipo de excusas.

Uno que fue más allá fue el ex jugador Jefferson Farfán, quien, al estilo de Arturo Vidal, tiene su programa por YouTube que se llama “Enfocados” donde tuvo como gran invitado a Gareca.

Si bien lo principal fue hablar de los recuerdos cuando estuvo en la selección de ese país y los llevó al Mundial, fue inevitable hablar de la Roja, donde lo pusieron en aprieto preguntando con qué equipo se queda.

Ricardo Gareca estuvo en el programe de Jefferson Farfán en Perú.

Gareca fue apurado por un ex dirigido

Fue Jefferson Farfán quien fue el más puntudo para las preguntas, tal como cuando era delantero y era un temible goleador en ataque, por lo que no dudó ante Ricardo Gareca.

Casi al final de la entrevista fue cuando lanzó la interrogante sin miedo, incomodando evidentemente al entrenador argentino: “¿Perú o Chile? Ya para cerrar la entrevista”.

“Perú, ustedes siete años y pico contra un año, aparte con todo lo que me tocó vivir en Perú, pero ustedes saben que no hay dudas. Eso no significa faltarle el respeto a Chile”, declaró.

Ricardo Gareca demostró el cariño que siente por Perú.

