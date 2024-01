La presentación de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección chilena dejó un saludo para Jorge Valdivia y elogios para el mediocampista de La Roja, a quien el argentino dirigió fugazmente en su paso por Palmeiras el 2014.

Consultado si se acordaba de Valdivia, Gareca respondió que “le mando un abrazo grande. No lo disfruté a Jorge. Ni lo aproveché. Llegué al Palmeiras y se fue, sólo en algunos entrenamientos. Y en el último partido, cuando me echaron de Palmeiras”.

Continuando con su lamento por no haber tenido más tiempo al chileno en el Verdao, agregó que “no pude disfrutarlo, pero sí pude comprobar la calidad futbolística. Fue prioridad contar con él, lamentablemente no pudo ser”.

“Él quería irse, tenía una oferta muy importante. El poco tiempo que lo tuve, no sólo lo disfruté en los entrenamientos, también nos llevamos bien como personas”, complementó el Tigre sobre Valdivia.

El esquema y modelo de juego

Por otro lado, el nuevo DT de Chile adelantó que a priori no tiene un esquema ni fórmula definida para jugar con La Roja, pues intentará acomodarse a los jugadores y sacar lo mejor posible de lo individual y grupal, sin dogmas que lo limiten.

“Por las características de jugadores están las condiciones de ponernos de acuerdo con ellos. No es una imposición el modelo de juego. Me tengo que adaptar al estilo que les gusta y hacer un diagnóstico de la característica del jugador chileno lo más rápido posible, más que llevarlos a ellos a lo que me gusta a mí. Creo que nos pondremos de acuerdo rápido porque Chile tiene grandísimos jugadores”, expuso.

Añade que “no puedo hablar en profundidad del jugador chileno, sólo lo enfrenté. Puedo hablar superficialmente de lo que creo que tiene el jugador chileno: talentoso, de entrega, de actitud. Esencialmente esas son las condiciones más importantes”.

Ricardo Gareca sentencia que “después habrá que profundizar en acuerdo con ellos de lo que quiero ver en el campo de juego. Los conoceré más profundamente en todo aspecto una vez que esté acá trabajando. La percepción que tuve del jugador chileno siempre tuvo que ver con esas condiciones: aguerrido, de buena calidad futbolística. Esas son las condiciones que resaltan del jugador chileno”.

