Los malos resultados con la Selección Chilena ya ponen en cuestionamiento la continuidad de Ricardo Gareca como su entrenador, más aún cuando el Mundial 2026 parece más lejos que nunca, al estar en el último lugar de las Eliminatorias.

De todas formas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras la derrota con Brasil no dudó en ratificar en su cargo al Tigre. “Todos queríamos que viniera, lamentablemente no se han dado los resultados, pero tenemos las convicciones claras y vamos a seguir trabajando hasta el final“, afirmó.

Con estas palabras a la vista, se le consultó a Gareca durante la última conferencia de prensa previa al duelo ante Colombia, si es que una derrota en Barranquilla podría poner fin a su etapa en La Roja, ante las cuales citó a su compatriota Reinaldo Merlo, con el famoso paso a paso.

Si pierde con Colombia, ¿Gareca se va de Chile?

“Quiero sacar un buen resultado acá, es lo más importante. Estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo, sacar un buen resultado que puede ser empatando el partido y no me gusta. Vengo a ganar, uno sale siempre a ganar, puede empatar si el trámite sirve y deja buenas sensaciones”, señala el argentino.

En esa línea, Gareca sostiene que “estoy mentalizado en la Selección Chilena, no se me cruza otra cosa que no sea sacar un buen resultado. Estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso. No puedo tomarme el atrevimiento de que, pase lo que pase, uno va a seguir y es lo que quiero”.

Además, el Tigre sostiene que “yo estoy fuerte de todo punto de vista, pero consciente de la responsabilidad que uno tiene, que las fechas se acortan y ver lo que quiere la dirigencia. Todos queremos objetivos cortos, es por lo que vine a la selección chilena, no para el futuro”.

“Mientras tenga las esperanzas de ir al Mundial, es la única meta importante y para lo que vine a Chile. Todo lo que tenga que ver con proyecto o algo no lo tengo en los planes por el momento. Tendrá que resolverlo la dirigencia en algo mucho más concreto. Yo sólo tengo como objetivo mañana, ir paso a paso y ver lo que ocurre”, finaliza Gareca.