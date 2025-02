La selección chilena no lo ha pasado nada de bien en la previa del partido con Panamá. La Roja se ha visto afectada por una serie de lesiones, incluidas unas de piezas que asomaban como titulares.

Una de ellas es la de Charles Aránguiz. El Príncipe se presentó el martes en Juan Pinto Durán luego de sumar minutos en la U de Chile ante Magallanes en Copa Chile, pero luego de la evaluación del cuerpo médico, fue liberado de la convocatoria de Ricardo Gareca.

Muchas dudas generó la situación del volante, pero fue el propio entrenador el que se encargó de despejarlas. No obstante, sus palabras dejaron más preocupados a los hinchas y dificultan cualquier chance de volver a ser considerado en el futuro.

Ricardo Gareca cuenta la firme sobre el estado de Charles Aránguiz

La situación de Charles Aránguiz ha generado preocupación en los hinchas que esperaban verlo de vuelta en la selección chilena. A pesar de sumar minutos en la U, el Príncipe fue liberado en la Roja debido a un problema crónico que lo afecta desde hace ya varios años.

Charles Aránguiz tendrá que seguir esperando para volver a jugar por Chile. Foto: Photosport.

Ricardo Gareca habló del volante, al que por fin pudo tener luego de no responderle el teléfono cuando estaba en Brasil. “Fue el único jugador que me faltó entrevistar y la verdad es que me causó una muy buena impresión en todo lo que hablamos“, comenzó señalando.

El Tigre enfatizó en que el mediocampista no baja los brazos con seguir en el alto nivel y así ayudar desde donde pueda. “El deseo de él de seguir siendo competitivo y de estar, colaborar en todo lo que se requiera“.

Pero luego de ello, Ricardo Gareca entró de lleno en el problema físico de Charles Aránguiz. “Arrastra molestias que lo tiene un poco a maltraer, ojalá pueda ir solucionando ese problema para poder rendir“, explicó.

Aunque lo más preocupante llegó después, cuando aseguró que incluso en sus clubes ha estado con molestias constantes. “De acuerdo a la conversación que tuvimos, ha jugado partidos con dolor y molestias, pero el gran compromiso que tiene con la U lo llevó a eso“.

“Sería bueno que saque esa molestia. Nos hubiese gustado verlo, pero si mantiene lo que mostró en la U y desaparecen las molestias que tanto lo están perturbando, es un jugador que tendrá muchas posibilidades de ser nuevamente tenido en cuenta“, sentenció.

Ricardo Gareca ruega para que Charles Aránguiz pueda dejar atrás los problemas físicos que lo están afectando. El Príncipe ha jugado con dolores y en la Roja necesitan que esté al 100 por ciento para así poder considerarlo como una opción real.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz por Chile?

Desde su debut en 2009 hasta ahora, Charles Aránguiz ha logrado disputar un total de 101 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos marcó 7 goles y alcanzó los 7.983 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Chile cuenta las horas para hacer su estreno en la temporada 2025 con un amistoso. La Roja choca este sábado 8 de febrero desde las 20:30 horas con Panamá en el Estadio Nacional.