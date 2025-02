La selección chilena superó con autoridad a su similar de Panamá y sumó su primer triunfo del 2025. La Roja goleó por 6-1 con un plantel plagado de jugadores de la liga local y que abrieron el abanico de opciones para Ricardo Gareca.

Es que desde que llegó el Tigre ha buscado opciones para poder suplir la ausencia de la generación dorada. Camino que ahora podría enderezar con la aparición de nuevos jugadores como fue el caso de Ariel Uribe, quien ya despertó el interés de los clubes grandes del país.

El volante de Unión Española fue titular ante los canaleros y destacó con su zurda en la cancha del Estadio Nacional. Debut que acompañó hasta con una asistencia y que hizo más que especial la calurosa noche que se vivió en la capital.

“Muy feliz con este debut y por la asistencia, ahora vamos por ese camino para empezar de la mejor manera este año. Ahora hay que seguir haciendo las cosas bien para estar en la nómina de marzo”, recalcó a Redgol post partido.

Ariel Uribe destacó en la liga nacional y se ganó el llamado a la Roja

El consejo de Ricardo Gareca a Ariel Uribe

Pero el capitán de Unión Española también agradeció el consejo de Ricardo Gareca, lo que fue clave para dejar atrás los nervios de su debut por la selección adulta. “Me pidió tener confianza, repetir lo que vengo haciendo en Unión Española y hacer mi juego”, confesó emocionado por lo vívido en el Nacional.

“Estoy muy feliz. Venía haciendo bien las cosas y gracias a dios se dio este gran resultado. No me esperaba está nomina, me sorprendió. Trate de disfrutarlo al máximo y hacerlo de la mejor manera”, cerró el futbolista de 25 años.