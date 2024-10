La selección chilena atraviesa un momento crítico. Pese a la llegada de Ricardo Gareca no ha podido encontrar el rumbo y cada vez se aleja más del próximo mundial. Lo que quedó en evidencia con la reciente derrota ante Brasil y que disminuye las opciones notoriamente.

A tal punto que ahora desde Argentina lanzaron un salvavidas para el “Tigre” en este complejo escenario. En el programa “Dale al medio” analizaron la caída de la Roja y fueron bien sinceros sobre como ven al equipo nacional.

“Esta selección ya no existe. Volvió a ser lo de siempre”, lanzó de entrada Guido Glait en el programa de TyC Sports. “De Chile no veo nada. No genera miedo ni nada. Uno dice ‘cuidado con Vargas’ pero ya tiene como 38 años”, agregó menospreciando al goleador nacional.

¿El retorno de Arturo Vidal?

Tras ello, el conductor Ariel Rodríguez tomó la voz y expresó que en este momento Gareca debe buscar referentes y apuntó a Arturo Vidal. Incluso pasando por alto las polémicas declaraciones del King contra el “Tigre”.

“Tener a Arturo Vidal fuera me parece que en esta selección chilena es capitán”, expresó. Luego citó la campaña de Copa Libertadores que realizó y que confirmó su mejora física y futbolística. “Después de los partidos que hizo contra River Plate es muy extraño que no sea titular o alternativa”, cerró.