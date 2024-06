La Roja recibe a Paraguay a partir de las 20:00 horas en el Nacional en un amistoso donde el Rey Arturo no es alternativa.

¿Por qué no está Arturo Vidal en el partido de Chile vs Paraguay en el Nacional?

Un rey sin corona. Este martes la selección chilena vuelve a la cancha para verse las caras con Paraguay en su último ensayo previo a su debut en la Copa América 2024, pero lo hace sin el King: Arturo Vidal quedó fuera del partido amistoso de este martes.

El Rey Arturo es titular indiscutido y figura de un Colo Colo que, tras seis años, se anotó en octavos de final de la Copa Libertadores y pelea en la parte alta cerrada la primera rueda del fútbol chileno, y parece estar en perfectas condiciones físicas. Sin embargo, no será alternativa ante la Albirroja y, a todas luces, tiene un pie y medio fuera de la cita continental en Estados Unidos.

¿Por qué no está Arturo Vidal en el amistoso de Chile vs Paraguay?

Arturo Vidal no está en el partido amistoso de Chile vs Paraguay porque no fue considerado por Ricardo Gareca. Lo cierto es que la ausencia del King en los últimos partidos de la Roja es netamente una decisión técnica.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la ausencia de Vidal?

En la rueda de prensa previa al partido que anima Chile vs Paraguay a partir de las 20:00 horas en el Nacional, el entrenador del equipo de todos se refirió a la situación del mediocampista, y no le cerró las puertas.

“Arturo y las grandes figuras que han despertado la admiración no solo de ustedes, de todos, por lo conseguido, siempre tienen las puertas abiertas”, confirmó el Tigre y añadió que “son jugadores de mucha experiencia, tanta que de tomar una decisión futura o inmediata de una incorporación, estoy seguro de que no habrá problema“.

Eso sí, fue igual de categórico en aclarar que el regreso o no de los históricos dependerá de “lo que veamos nosotros y lo que queramos ver nosotros dentro de esa posibilidad“, apuntó.