El periodista de Radio Pauta está convencido que Chile está atrasado en los preparativos para ser sede del Mundial Sub 20 2025.

Fernando Agustín Tapia cree que Chile puede perder la organización del Mundial Sub 20: "Hoy no da"

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Chile pasó de ser candidato a sede de la Copa del Mundo 2030 a ser organizador del Mundial sub 20 de 2025 en cosa de semanas. Es que desde la Conmebol apuñalaron por la espalda a la Federación de Fútbol Chile y se aseguraron Argentina, Paraguay y Uruguay para quedarse con la insólita cita junto a España, Marruecos y Portugal…

Las designaciones ya fueron confirmadas y no hay nada que hacer, pero desde la FIFA confirmaron a Chile como sede del Mundial Sub 20 como premio de consuelo.

A espera de elegir las ciudades y por consiguiente los estadios que serán parte de la fiesta juvenil, el periodista Fernando Agustín Tapia pone el grito en el cielo y asegura que hay riesgo de que Chile no pueda organizar la Copa del Mundo Sub 20 y pierda la sede.

“Hoy, así como uno dice que no puede garantizar de que Paulo Díaz vaya a la Copa América, yo no puedo garantizar que el Mundial Sub 20 se haga en mayo del próximo año”, dijo FAT en el programa Pauta de Juego, de Radia Pauta.

“No da… sería un papelón”

El periodista agrega alertando que “con la situación de hoy no da para mayo del 2025. Atención… Y ojo, porque si te atrasas la FIFA te cambia no más. Sería un papelón”.

Cabe recordar que en los últimas horas los rumores apuntan a que Concepción peligra quedar descartada pese a que el estadio Ester Roa Rebolledo en el tercer recinto con mayor capacidad del fútbol chileno.

Junto a Santiago y Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Rancagua, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena-Coquimbo, Ovalle y Temuco postulan a ser sedes del torneo planetario a nivel juvenil.

FAT pone el grito en el cielo.

Como dato, en abril de 2023 la FIFA decidió quitarle a Perú la sede del Mundial Sub 17 que finalmente se desarrolló entre noviembre y diciembre en Indonesia.

En esa oportunidad, el organizasmo de Zúrich comunicó que “tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17. La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”.