Pese a que el chileno marcó en el triunfo ante Instituto, sigue generando dudas y no olvidan la eliminación en Copa Libertadores.

Paulo Díaz volvió a liderar a River Plate en el importante triunfo que conquistó ante Instituto. El seleccionado nacional fue clave en la remontada y hasta marcó en el Estadio Juan Domingo Perón para cerrar el marcador por 3-2 para el elenco millonario.

Sin embargo, el ex Palestino y Colo Colo no se salvó de las críticas. Es que más allá de su regularidad, le siguen pasando la cuenta por lo realizado en la Copa Libertadores y donde River no pudo remontar la llave ante Atlético Mineiro.

“Para mí Paulo Díaz jugó en el Real Madrid. No se explica la suficiencia que tiene para correr. Como si fuese Perfumo, Passarella o Ruggeri”, lanzó de entrada el periodista Renzo Pantich.

“Me preocupa. Hace un gol pero la marca no salta. No puede jugar de esa forma si estuvo en San Lorenzo o Araba”, complementó el periodista de Cuidemos el Fútbol.

Paulo Díaz ha sido capitán en River Plate y tiene contrato vigente. Pero sus últimas presentaciones generan dudas en la escuadra millonaria.

Pero el comunicador fue más allá y hasta profundizó en un problema que tiene el hincha de River con jugadores como Paulo Díaz. “No hay que olvidarse que no solo se equivoca contra Instituto, también lo hizo contra Mineiro y Flamengo en la Libertadores. Pero después viene y multiplica su contrato. Enaltecemos a jugadores que no lo merecen”, sentenció.

¿Cuándo juega Paulo Díaz en River Plate?

El elenco del chileno Paulo Díaz ahora es cuarto con 33 unidades, y quedó a seis de Vélez de Gustavo Quinteros que tiene un partido menos. El próximo encuentro de River Plate será ante Barracas Central el domingo 10 de noviembre.