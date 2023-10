El ex arquero de Universidad Católica y la selección chilena, Patricio Toledo, se sumó a las críticas para Eduardo Berizzo por el tema Claudio Bravo. Para el Pato, La Roja no debería privarse de la vigente experiencia del bicampeón de América, considerando que el golero de los registros del Real Betis debe ser siempre nominado al Equipo de Todos.

“Yo lo he dicho siempre: Claudio Bravo, jugando o no, debería estar siempre en la selección. Es un líder positivo y me parece que en se sentido, Berizzo está siendo poco inteligente. Bravo le puede dar mucho dentro del camarín”, dijo Toledo en conversación con Paulo Flores y RedGol.

Agrega que “tenerlo fuera, primero que todo es una falta de respeto considerando que Bravo tiene nivel para estar en la selección. Sería muy injusto que Claudio se despida de su carrera estando fuera de la selección”.

Por otro lado, el ex arquero se refirió a la postura de un medio peruano, que en la previa de un nuevo Clásico del Pacífico por eliminatorias, afirmaron que Alexis Sánchez tiene miedo de las patadas que le darán los jugadores incaicos en el duelo contra Chile.

“Son tonteras. Alexis ha demostrado, y no sólo los peruanos pegan. Los jugadores en Europa son bravos y fuertes, y Alexis ha aguantado patadas tremendas y nunca ha reculado. Siempre va de frente con su drible tratando de engañar al rival, y nunca ha tirado el poto para las moras”, sentenció Toledo.

La declaraciones de Berizzo sobre Bravo

Cabe considerar que este martes en rueda de prensa, Eduardo Berizzo volvió a dejar sin telón la polémica ausencia de Claudio Bravo en la Roja. El DT nuevamente lo reservó, pero sin incluirlo en la convocatoria final.

“Evíteme el desagrado”, respondió el Toto al ser consultado por el tema de Bravo. Es un secreto a voces que el DT no lo volverá a nominar por el quiebre entre ambos ocurrido en la previa de los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. Pero…

“De cara al futuro, no lo sé (si convocará a Bravo). Mis decisiones pasan por lo que administro previo a la fecha FIFA, por como encuentro a los seleccionados. No hay enemistad con nadie, no mezclo mis sensaciones personales con las profesionales, tomo las medidas que creo correctas para el equipo. No pienso en mí ni en nadie, porque nadie está encima de la Roja”, sostuvo Berizzo.

¿Cuándo juega Chile contra Perú y Venezuela?

La selección chilena recibirá a Perú este jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas, para después visitar a Venezuela el martes 17 desde las 18:00 horas, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias.

¿Cuál fue el último partido de Claudio Bravo con la selección chilena?

Claudio Bravo alcanzó 143 presencias con la selección chilena el pasado 24 de marzo de 2022 en la derrota de la Roja contra Brasil (4-0) por las eliminatorias a Qatar 2022, con Martín Lasarte en la banca.