“No es normal”: la molestia de Nicolás Córdova con la selección chilena Sub 20 por los penales

Nicolás Córdova asegura que la gran cantidad de penales en contra que le han cobrado a Chile es un problema que deben solucionar.

Por Felipe Escobillana

La selección chilena Sub 20 cayó ante Japón y quedó complicada en el Mundial que se juega en nuestro país, pues una derrota ante Egipto puede dejarla eliminada en primera ronda.

Por eso el DT Nicolás Córdova quiere poner énfasis en un tema que a la Roja le ha complicado mucho durante sus dos primeras presentaciones: los penales en contra, pues le han cobrado tres en dos encuentros.

Nueva Zelanda le marcó por esa vía y los nipones tuvieron dos penas máximas en el Nacional. El tirón de orejas que le dará el estratega a los jugadores será bastante grande.

“Seguro (que lo hablaremos), es mucho, no es normal”, fueron las frases que dio Córdova después de la derrota ante Japón, dejando en claro que le molesta ese ímpetu de sus jugadores en el área propia.

Chile debe mejorar en el tema de los penales en contra

La confianza de Córdova ante Egipto

Nicolás Córdova asegura que contra Egipto no pueden especular con el empate, a pesar de que ese resultado le daría la clasificación a Chile para la siguiente fase.

“Tenemos que salir a ganar el partido. Si bien se juegan dos años de trabajo, todos los días nos jugamos cosas. No es algo que me mueva lo que se juega, lo importante es prepararlo bien para el viernes”, indicó.

El público abandonó antes del final: la triste imagen que hubo en el Nacional en el Chile-Japón

El público abandonó antes del final: la triste imagen que hubo en el Nacional en el Chile-Japón

Agregó que “Egipto es un equipo físico y me inquieta que vemos velocidades que no tenemos, aunque eso debemos trabajarlo a nivel nacional. En ese sentido no es para verlo ahora, están bien los jugadores de cabeza”.

Espera que salgan los goles ante la escuadra africana “porque esto se gana con goles, no hay otra receta y nos faltó meterla”, en relación a la falencia contra Japón.

