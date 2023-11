La selección chilena femenina vivió este martes una jornada de dulce y agraz en los Juegos Panamericanos. Christiane Endler anunció su retiro de la Roja tras clasificar a la final del fútbol femenino, dándole punto final a una historia que la llevó a convertirse en leyenda.

Su anunció sacudió por completo no sólo a los hinchas, sino que también al propio camarín. En la interna nadie imaginaba que tomara una decisión tan drástica con su carrera en una instancia como una clasificación a la final de Santiago 2023.

Luis Mena fue el único que sacó la voz por el retiro de Christiane Endler y poco se sabía de cómo estaban las cosas en el vestuario. Sin embargo, durante la noche de este martes se conocieron detalles de lo ocurrido y cómo la sorpresa se tomó el estadio Sausalito.

La sorpresa del camarín tras el retiro de Christiane Endler de la Roja

Chile derrotó por 2 a 1 a Estados Unidos y clasificó a la final de los Juegos Panamericanos. Pero cuando todo era alegría, Christiane Endler anunció su retiro de la Roja y dejó con la boca abierta a todos.

Al no poder quedarse para la definición por el acuerdo con el Olympique de Lyon, la arquera señaló que no seguirá jugando por nuestro país. Esto sorprendió a los hinchas y al camarín, donde no imaginaban una decisión como esta.

Así lo reveló la periodista Andrea Hernández, quien en la última edición de ESPN F90 contó cómo reaccionaron en la interna con el retiro de Christiane Endler. “Es todo tan extraño”, lanzó de entrada.

“Probablemente ella lo tenía considerado, pero según me dicen en la interna de la selección nadie se lo esperaba. Están todos igual de conmocionados que nosotros”, agregó.

En esa misma línea, Andrea Hernández recalcó que la decisión de la arquera no estaba conversada con ninguna de sus compañeras. “Meditada ella, pero al grupo…”, sentenció.

Christiane Endler se retira de la selección chilena y deja un legado enorme al fútbol femenino de nuestro país. La mejor del mundo cede su lugar a las nuevas generaciones para que la Roja encuentre respuestas desde ya para el futuro.

¿Cuántos partidos jugó Christiane Enlder por la selección chilena?

Christiane Endler disputó un total de 103 partidos oficiales con la camiseta de la selección chilena.

¿Cuándo juega Chile la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos?

La selección chilena disputará la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos. La lucha por el oro de Santiago 2023 está programada para este viernes 3 de noviembre desde las 20:00 horas.

