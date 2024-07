En medio de los tira y afloja de Internacional de Porto Alegre y Charles Aránguiz, por el posible regreso del Príncipe a Universidad de Chile, Mauricio Pinilla reveló sabrosos detalles del grupo de WhatsApp de la generación dorada de la selección chilena.

En Deportes en Agricultura, Pinigol reveló que ese chat grupal de los mayores héroes del fútbol criollo ya tiene lápida y epitafio.

“No todavía no avisa (Charles Aránguiz, si viene o no a la U). Voy a averiguar esta semana”, manifestó Pinilla encontrando la duda de Francisco Sagredo: “¿está muerto ese chat?”.

Sagredo consultó si esos problemas fueron puntualmente el quiebre entre Claudio Bravo y Arturo Vidal: “de ahí falleció”, expuso Pinilla.

Abandonos del grupo y “se pudrió todo”

Seguido de eso, Juan Cristóbal Guarello recordó que “a alguien entrevistamos en la pandemia y dijo que ese chat estaba complicado”. “¿Hubo abandono de grupo o se dejó en silencio?”, volvió a la carga Sagredo.

“Se muteó y después hubo abandonos del grupo, se disolvió. (…) Sí, por su puesto que se armaron otros grupos. Se pudrió todo (risas). Se armaron subgrupos… Seguramente en más de algún grupo no estoy y no estuve. Y no estaré tampoco (más risas)”, sentenció Mauricio Pinilla.

¿Cuáles fueron los planteles de Chile campeón de Copa América?

En 2015 Chile fue campeón con un plantel integrado por Claudio Bravo, Eugenio Mena, Miiko Albornoz, Mauricio Isla, Francisco Silva, José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Pinilla, Jorge Valdivia, Eduardo Vargas, Paulo Garcés, José Rojas, Matías Fernández, Jean Beausejour, David Pizarro, Gary Medel, Gonzalo Jara, Felipe Gutiérrez, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Ángelo Henríquez y Johnny Herrera.

En 2016 fueron convocados Claudio Bravo, Eugenio Mena, Enzo Roco, Mauricio Isla, Francisco Silva, José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Pinilla, Pedro Pablo Hernández, Eduardo Vargas, Cristopher Toselli, Érick Pulgar, Mark González, Jean Beausejour, Nicolás Castillo, Gary Medel, Gonzalo Jara, Fabián Orellana, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Edson Puch y Johnny Herrera.