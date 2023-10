Santiago 2023 ya está aquí. A pesar de que la ceremonia inaugural es este viernes 20 de octubre, algunas competencias ya se disputan y hay muchas expectativas sobre lo que sucederá en el fútbol con la Roja Sub 23 de Eduardo Berizzo. Así, desde ya Marcelo Barticciotto les pone exigencia.

La selección chilena juvenil debuta el lunes 23 en el Grupo A contra México, y el Toto ya define su formación para saltar a la cancha a intentar olvidar el reciente papelón ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Matías Zaldivia, Jonathan Villagra, Antonio Díaz en defensa; César Fuentes, Vicente Pizarro, César Pérez, Lucas Assadi en mediocampo; Alexander Aravena y Damián Pizarro en delantera es la oncena más probable de Chile. Y Barti les exige desde ya.

Al ser consultado en Al Aire Libre en Coopertiva sobre si es un equipo interesante en nombre, el ídolo de Colo Colo advierte de entrada que “sí, están los que supuestamente tendrían que estar y algunos que quizás sorprenden”.

Barticciotto le advierte a la Roja y a Berizzo para Santiago 2023: “Se juegan mucho”

“En definitiva es un equipo que lo viene trabajando y que el técnico debe estar convencido de que es el mejor equipo que lo puede hacer”, complementa Marcelo Pablo Barticciotto Cicaré.

Tras eso, recalca que “el tema de Cortés, Fuentes y Zaldivia, son jugadores con mucha experiencia que le van a aportar al equipo con sus conocimientos, y después los demás vamos a ver como se van adaptando”.

“Es una buena selección, competitiva, que se están jugando mucho los jugadores que empezarán a jugar desde el lunes”, complementó el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique.

Para cerrar, el argentino nacionalizado chileno recalca que los futbolistas “se están jugando mucho porque el técnico sin duda que necesita gente para la adulta, está viendo jugadores y van a tener un examen importante”.

“Con Berizzo ahora es partido a partido”

“El partido con Perú era vital para Berizzo, porque decían que si no les ganaba de local lo iban a echar, bueno estos partidos que vienen van a ser vitales también y el partido contra Paraguay también, porque el tema dice que Berizzo ya no se puede proyectar más allá de un partido“, lanzó Barticciotto para complementar.

“¿Por responsabilidad de él? Sin duda. ¿Porque el equipo de repente no ganó cuando tenía que ganar o cometió muchísimos errores como en Venezuela? También”, agrega.

Así, expone que “los jugadores no lo ayudaron mucho que digamos al técnico tampoco, pero no se puede proyectar mucho más. Por los antecedentes que tiene, por el historial que viene trayendo con la selección, ahora es partido a partido, y le guste a quien le guste vamos a tener que ir así”.

“Ahora, que empecemos a decir que ya la ANFP está hablando con varios técnicos, que hay muchos que trabajan en los medios que dicen que tiene que venir este o este otro, no”, concluyó al respecto.

¿Debe seguir Berizzo como técnico de la selección chilena? ¿Debe seguir Berizzo como técnico de la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

La gran opción de Damián Pizarro

Para finalizar, a Barticciotto también le preguntaron por Damián Pizarro, quien enfrenta una gran oportunidad de ganarse una convocatoria a la adulta si hace una buena actuación en Santiago 2023.

“Sí, podría ser considerado. Bueno, yo creo que sí está dentro de la consideración, el tema es que el técnico se tendrá que decidir en algún momento si el jugador también se lo demuestra de esa forma”, apunta para comenzar.

“Ahora, también creo que estos Panamericanos no tengan un premio importante eso hace que a las demás delegaciones quizás mucho no les interese. No le interesó a Argentina venir, Uruguay no viene con lo mejor que tiene, México tampoco”, destaca.

“Uno dice si a lo mejor hubiese tenido un premio mejor, como clasificación a Juegos Olímpicos o algo como Preolímpicos, no sé, pero no se da ese caso”, agrega.

“Chile aún así tiene mayor la obligación de hacer unos buenos Juegos Panamericanos, porque Chile si que va con lo mejor que tiene en la Sub 23, salvo los que no pudieron venir y los adultos que eligió el técnico porque los considera que son lo mejor que puede elegir, tiene una obligación extra a mi entender porque quizás las demás selecciones no vienen con lo mejor. Uruguay, lo que yo tengo entendido, no viene con lo mejor que tiene, una base, no todos”, finalizó.

¿Cuándo juega la Roja en los Panamericanos?

La Roja se estrena en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 este lunes 23 de octubre. Por la primera fecha del Grupo A, Chile chocará con México en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Tras eso chocará con Uruguay el jueves 26 y cerrará la fase grupal ante República Dominicana el domingo 29.

¿Cuándo es Santiago 2023?

Este viernes 20 de octubre se vivirá el puntapié inicial de los Juegos Panamericanos, que se desarrollarán hasta el domingo 5 de noviembre. Tras eso vendrán los Parapanamericanos, a desarrollarse entre el viernes 17 y el domingo 26 de noviembre.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.