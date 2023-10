Atento Berizzo y la Roja: México Sub 23 viaja con 12 bajas a los Juegos Panamericanos

La selección chilena Sub 23 debuta ante México en los Juegos Panamericanos. La Roja y el Tricolor abren las acciones del Grupo A en Santiago 2023, aunque el conjunto norteamericano cuenta con varias bajas. En total, 12 jugadores se bajaron de la convocatoria mexicana por culpa de sus clubes.

El entrenador Ricardo Cadena, quien tomó la banca justo antes de este desafío, publicó su lista de convocados a inicios de septiembre, pero los clubes de varios seleccionados no quisieron cederlos por no ser una fecha FIFA. Los elencos de la Liga MX quisieron privilegiar la competencia local, que no se detendrá durante octubre.

Así, José Castillo (Pachuca), Roberto de la Rosa (Pachuca), Marcel Ruiz (Toluca), Raúl Rangel (Chivas), Andrés Montaño (Mazatlán), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Monterrey), Rodrigo Huescas (Cruz Azul), Diego Campillo (Juárez), Diego Medina (Santos) y Jeremy Márquez (Atlas) se bajaron.

También fue el caso de Jairo Torres (Chicago Fire). Aunque la federación intentó convencer a los equipos de la Liga MX y de la MLS, las negociaciones no llegaron a buen puerto. En vez de eso, los equipos determinaron a qué jugadores querían ceder, por lo que varios no titulares se sumaron a la convocatoria.

Sólo dos de los 18 elegidos son titulares en sus clubes, según destaca ESPN. Se trata de Fidel Ambriz (León) y Erick Lira (Cruz Azul), ambos volantes con 13 partidos entre la Liga MX y la Leagues Cup. Serán los jugadores que aporten más experiencia, pues México no sumó ninguna excepción adulta (mayores de 23).

Eso sí, esta selección ya se conoce, pues enfrentó dos amistosos contra Estados Unidos y Japón durante los pasados 12 y el 14 de octubre, respectivamente. Ambas fueron derrotas: 1-2 ante los estadounidenses y 1-4 ante los japoneses.

La nómina de México para Santiago 2023

La nómina de México Sub 23 para Santiago 2023 es con los porteros Eduardo García (Guadalajara) y Fernando Tapia (Quéretaro), y los defensas Rafael Fernández (Tijuana), Jesús Garza (Tigres), André Isais (Toluca), Emilio Lara (América), Jermiah Leone (LA FC) y Pablo Monroy (Universidad Nacional).

Los volantes son Fidel Ambriz (León), Jordan Carillo (Real Sporting de Gijón), Erick Lira (Cruz Azul), Sebastián Pérez (Juárez) y Ramiro Árciga (Mazatlán), y los delanteros Ettson Ayón (Querétaro), Jesús Brigido (Guadalajara), Raymundo Fulgencio (Tigres), Bryan González (Pachuca) y Ali Ávila (Monterrey).

¿La Roja Sub 23 podrá lograr una medalla en Santiago 2023? ¿La Roja Sub 23 podrá lograr una medalla en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juegan La Roja masculina y México en Santiago 2023?

La selección chilena Sub 23 enfrentará a México este lunes 23 de octubre para el debut en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Será la primera fecha del Grupo A, donde además compiten Uruguay y República Dominicana.

¿Cómo formará la Roja en su debut ante México?

La formación que planea La Roja ante México para el debut panamericano es con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Matías Zaldivia, Jonathan Villagra, Antonio Díaz; César Fuentes, César Pérez, Vicente Pizarro y Lucas Assadi; Damián Pizarro y Alexander Aravena.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!