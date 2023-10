Gary Medel fue blanco de las críticas después de la dura goleada de 3-0 que sufrió la selección chilena a manos de Venezuela. Algunos se atrevieron a pedir su salida de la Roja, pero Marcelo Barticciotto los frenó en seco.

El Pitbull, al igual que todo el equipo de Eduardo Berizzo, no vivió su mejor día en el Estadio Monumental de Maturín y Chile cerró la segunda doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de la peor forma posible.

Por eso los críticos le cargaron la mano al actual capitán del Equipo de Todos, y le reprocharon, entre otras cosas, el libre movimiento que tuvo Yeferson Soteldo ante su marca. Pese a eso, Barti sacó las garras y lo defiende.

“Ahora, por el partido de ayer y alguna situación puntal querer sacar a Gary de la Selección y decir que no juegue más o decir que no está para jugar y que se tiene que retirar, me parece injusto“, disparó de entrada en Al Aire Libre en Cooperativa.

La defensa de Barticciotto a Gary Medel

Eso no quedó ahí, ya que Marcelo Barticciotto recalcó que “también me parece que lo quieren retirar de la Selección. Están hablando en caliente y no analizan la situación en lo global“.

Después de eso, la defensa a Gary Medel siguió. Esto porque el ídolo de Colo Colo destacó el papel del jugador de Vasco da Gama mientras el duelo estaba 11 contra 11 antes de la expulsión de Marcelino Núñez.

“Cuando Soteldo lo encaró a Gary y Gary tenía sus compañeros al lado y a sus volantes bien parados, Soteldo no desequilibró. Por el partido de ayer tendríamos que sacarlos a todos y no va por ahí la solución sobre dejar ir a Gary”, apuntó.

El histórico del Eterno Campeón opina que el duelo terminó con marcador contrario a Chile por errores puntuales, y deja en claro que, según él, la Roja no está por debajo del nivel de su contrincante.

“No creo que Venezuela esté por encima de Chile ni a palos y tampoco creo que sea mejor que la Selección Chilena, tampoco”, detalló el argentino nacionalizado chileno.

Así, Barticciotto explica que “hubo accidentes dentro del partido y que en el análisis en caliente quieran incendiar todo y decir que el último apaga la luz. Tampoco es así”.

Barbarie

La opinión de Marcelo Barticciotto tras el triste día que vivió la selección chilena en suelo venezolano no acabó ahí, todavía quedaba lo último.

“La expulsión y los cambios terminan conjugando esta barbarie que pasó. Si estábamos al borde del precipicio ahora dimos un paso al frente como dijo un presidente en Argentina”, complementó.

Junto con eso, el ex director técnico de Colo Colo se la jugó toda y señaló que “Chile fue más durante los primeros 25 minutos de partido y después el partido se equiparó“.

“Venezuela se dio cuenta que con el juego directo podía hacer sentir mal a Chile y lo logró”, complementó Barticciotto para después cerrar.

“El partido se abre con un error de Paulo Díaz y la Selección termina el primer tiempo con un mazazo en la cabeza. Luego, Chile se metió en el partido con el cambio de Núñez pero llegó la expulsión y todo fue complicado”, concluyó.

¿Debe retirarse Gary Medel de la Roja? ¿Debe retirarse Gary Medel de la Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

El jueves 16 de noviembre la selección chilena vuelve a la acción, desde las 21:30 horas recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras eso, Chile visitará a Ecuador el martes 21 a las 20:30 horas.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.