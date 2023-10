Eduardo Berizzo quedó colgando de la cornisa luego de la derrota por tres a cero que recibió con la Selección Chilena a manos de Venezuela. La Roja terminó la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas fuera de puestos de clasificación al próximo Mundial 2026.

Sin embargo, al DT del equipo nacional le tocó lavarse la cara y dar vuelta la página rápidamente, ya que el próximo lunes 23 de octubre comenzará su nuevo desafío. Ese día es el puntapié inicial del torneo de fútbol masculino en los Juegos Panamericanos, que será con el Toto a cargo.

Para muchos expertos la caída a manos de la Vinotinto era sacatécnicos; sin embargo, muchos otros afirman que el gran desafío será competir en Santiago 2023. Pero Berizzo correrá el riesgo y buscará sacar medalla con La Roja Sub 23 en el evento multideportivo más grande de la historia de Chile.

El lado positivo

Para Jorge Aravena es crucial ver el vaso medio lleno. Según explicó el Mortero en conversación con RedGol, es complicado apostar cómo le irá con la Selección Chilena en este certamen, pero le servirá para ver más futbolistas pensando en las siguientes fechas clasificatorias a la Copa del Mundo.

El ex DT de Deportes Temuco afirmó que “se corre ese riesgo, pero viéndolo desde la perspectiva positiva, le va a servir para ver otros jugadores que han tenido pocas posibilidades en la selección grande. Verá su desempeño jugando con la camiseta de la selección”, comentó.

Luego de los malos resultados que ha cosechado Berizzo en las Eliminatorias, Mortero señaló que “jugar siempre es complejo, sobre todo en la situación que se encuentra hoy la selección”.

“Mucho peor sería que él se haga a un lado y ponga a otra persona a dirigir en los Panamericanos, habiendo él hecho la nómina y todo. Sería mucho peor. Es que en el fondo, después de haber hecho la nómina y entrenado con ese grupo de futbolistas, está en la obligación de dirigirlos.”, sentenció.

¿Cuál es el calendario del fútbol masculino en Santiago 2023?

23 de octubre

13:00 Colombia vs Honduras | Valparaíso

15:00 Uruguay vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Brasil vs Estados Unidos | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

26 de octubre

13:00 México vs República Dominicana | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Honduras | Viña del Mar

18:00 Chile vs Uruguay | Valparaíso

20:00 Brasil vs Colombia | Viña del Mar

29 de octubre

13:00 Brasil vs Honduras | Viña del Mar

13:00 Uruguay vs México | Valparaíso

18:00 Chile vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Colombia vs Estados Unidos | Valparaíso

1 de noviembre

12:00 3ºA vs 3ºB | Valparaíso

14:00 4ºA vs 4ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

4 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Viña del Mar

20:00 Final masculina | Viña del Mar

¿Ganará medalla La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos? ¿Ganará medalla La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el grupo de La Roja en los Juegos Panamericanos?

El torneo de fútbol en Santiago 2023 tendrá dos grupos. En el A aparecen Chile, México, Uruguay y República Dominicana. El grupo B, en tanto, tiene a Brasil, Estados Unidos, Colombia y Honduras.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.