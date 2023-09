Maks Cárdenas furioso: "Decir que Arturo Vidal no está para la Roja… no tienes idea de fútbol"

La selección chilena recibe a Colombia este martes por la segunda fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. En la previa del duelo, el periodista chileno radicado en Europa, Maks Cárdenas, salió en defensa de Arturo Vidal desde el Viejo Continente.

“Si alguna vez dijiste que Vidal no estaba para la selección… no tienes idea de fútbol. Es tan simple como eso, amigo. Con respeto. No tienes idea. Me alegro que te guste el fútbol, pero no entiendes nada. Podrán cambiar al DT y llegará otro y seguirá de titular. Punto y basta”, dijo tajante Cárdenas.

Y esta no es la primera vez que Maks Cárdenas defiende con todo al King. Asimismo, hace unos días criticó la falta de optimismo y críticas al presente de la selección chilena.

“La cantidad de chilenos que espera que le vaya mal a la selección es preocupante. Hay varios del medio deportivo que siempre van con el discurso de “todos queremos que le vaya bien” pero se nutren de la derrota para justificar su discurso”, sostuvo.

Cabe recordar que Arturo Vidal comenzó las eliminatorias como suplente ante Uruguay el viernes pasado. Eduardo Berizzo dejó al volante en la banca para hacerlo ingresar en el segundo tiempo. Desde su entrada, el King cambió la cara de la Roja, alzándose como el mejor de Chile en la derrota por 3-1 ante La Celeste.

En la previa de Uruguay la información era que Vidal no estaba al cien por ciento por una inflamación en la rodilla, sin embardo tras el partido el jugador de los registros del Athletico Paranaense dejó dudas sobre una posible decisión técnica del Toto para no considerarlo en la formación inicial.

De todas formas, ante Uruguay el Rey Arturo demostró que aún es irremplazable en la Roja, considerando que no han sido pocas las voces que consideran que ya no es imprescindible o que incluso no debe estar en la selección.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Este martes 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la selección chilena juega en el Estadio Monumental ante Colombia. El duelo será válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Cuántos goles lleva Arturo Vidal por la Roja?

Tras su gol ante Uruguay, el King se ubicó como el cuarto goleador histórico de la Selección Chilena con 34 anotaciones. Así, alcanzó a Iván Zamorano y está a tres festejos de Marcelo Salas.