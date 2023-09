La selección chilena fue completamente superada en su debut en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja de Eduardo Berizzo cayó por 3-1 contra Uruguay, mostrando tremendas dudas en su mediocampo ante una certera Celeste dirigida por Marcelo Bielsa.

Diego Valdés fue uno de los grandes criticados por sus labores en ese sector de la cancha. Pero mientras Mauricio Pinilla aseguró en ESPN que no lo quiere ver más en la Roja, su compañero de panel, Jorge Valdivia, defendió al jugador del América en los micrófonos de Equipo F.

“No estoy tan descontento con el rendimiento de Valdés. Creo que fue un jugador que luchó. No es un 10, quedó demostrado hoy. Si bien no hizo un partido brillante, porque ninguno lo hizo y fueron atrapados por el mediocampo uruguayo, no creo que Valdés fue tan desastroso”, dijo el Mago.

“Le falta, sí. Junto a Marcelino Núñez es el hombre llamado a asumir la responsabilidad de distribuir y asistir a los delanteros, pero ¿a quién podías asistir? ¿Adónde metías el pase? Ese es el tema”, argumentó el exvolante de la selección chilena.

“No tenías un Alexis Sánchez abierto o, volviendo a la época de nosotros, un Jean Beausejour picándote a las espaldas de los laterales o un Mauricio Isla metiendo diagonales. Claro, uno dice que le faltó, pero ¿cuál es la profundidad que tuvo?”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Tras la derrota ante Uruguay, la Roja buscará sumar sus primeros puntos este martes 12 de septiembre. Enfrentará a Colombia a las 21:30 horas en el Monumental.

¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia lideran las Eliminatorias con tres unidades. Paraguay y Perú los siguen con un punto. Venezuela, Chile y Bolivia no sumaron puntaje, mientras que Ecuador sigue con -3.