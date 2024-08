Ricardo Gareca despejó dudas y este viernes reveló la nómina de Chile para las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja tendrá que ir a buscar seis puntos de oro ante Argentina y Bolivia, duelos para los que presentó una convocatoria con sorpresas y también grandes ausentes.

El Tigre sufrió la sensible baja de Alexis Sánchez a última hora, pero el Niño Maravilla no es el único. Y es que desde el arco hasta la delantera hay jugadores que se quedaron abajo del Equipo de Todos, lo que no le ha gusto mucho a los hinchas.

La aparición de algunas sorpresas en la nómina ha encendido el debate en redes sociales. Es por ello que aquí te dejamos a los cracks que los chilenos querían ver en las Eliminatorias Sudamericanas y se quedarán con las ganas.

La lista de ausentes en la nómina de Chile

La nómina de la selección chilena dejó sorpresas y también ausencias importantes. La primera y quizás la que estaba más clara es la de Claudio Bravo, quien sigue sin encontrar equipo y su futuro está más cerca del retiro que de las canchas.

Lucas Cepeda y su gran momento en Colo Colo lideran la lista de ausentes en la nómina de Chile. Foto: Photosport.

En la defensa es donde hay un nombre que los hinchas esperaban ver y no apareció ni por si acaso. Marcelo Morales, lateral izquierdo y pieza clave en la U para ser líder del torneo, nuevamente se quedó abajo del avión y no estará presente en las Eliminatorias Sudamericanas.

La falta de referentes ilusionó a algunos con el regreso de Arturo Vidal, pero tampoco ocurrió. Los problemas físicos que arrastra el King le quitan una posibilidad inmejorable para volver a la Roja y, por ahora, sigue sin ser parte del proceso de Ricardo Gareca.

Otro de los nombres que los hinchas querían ver era a Luciano Cabral. El ex 10 de Coquimbo Unido la rompió en la primera rueda y se fue al León de México a seguir con su carrera. Tras quedar fuera de la Copa América, se esperaba que ahora sí tuviera una chance, pero el Tigre lo dejó afuera.

Alexis Sánchez es otro de los grandes ausentes en la nómina de Chile. El Niño Maravilla se lesionó en sus primeros días de trabajo con el Udinese y, tal como le ocurrió hace un año, repite el error que le puede costar caro a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas.

Marcos Bolados era otro que había sido considerado por Ricardo Gareca desde su arribo y hasta había marcado un gol. No obstante, ahora se quedó al margen para dar paso a otras figuras más jóvenes.

Finalmente y quizás el nombre que los hinchas más extrañaron es el de Lucas Cepeda. Su gran momento en Colo Colo, marcando goles claves en la Copa Libertadores, parecían abrirle la puerta de Juan Pinto Durán. No obstante, tendrá que seguir a la espera de un llamado.

¿Cuándo juega Chile?

Chile ya tiene nómina y ahora se enfoca en lo que serán los partidos en las Eliminatorias Sudamericanas. Las cosas arrancarán el 5 de septiembre cuando, desde las 20:00 horas, la Roja visite a Argentina en Buenos Aires.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Así marchan las cosas para Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

