Comienza un nuevo proceso de Eliminatorias, donde La Roja se ilusiona con la clasificación a la Copa del Mundo. Chile inicia su camino con dos duelos muy complicados, ante Uruguay y Colombia, en los cuales tendrá importantes ausencias. Revísalas acá.

¿Quiénes son los grandes ausentes de La Roja en Eliminatorias?

De los jugadores que han sido parte del proceso de Eduardo Berizzo y no fueron convocados, lidera la lista Claudio Bravo. El capitán no quiso participar de los últimos amistosos de Chile, aunque tampoco ha jugado en Betis. El motivo de su ausencia no quedó del todo clara.

Esteban Pavez, Diego Rubio, Jean Meneses y Víctor Dávila, son otros de los recurrentes que esta vez no fueron llamados por el argentino. Paulo Díaz por su parte, quedó descartado por una lesión sufrida en River Plate. Matías Fernández, de buen presente en Independiente del Valle, tampoco fue considerado como ha sido la tónica.

Complejo inicio

Chile tendrá un arranque bastante difícil en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México. La Roja debuta ante Uruguay en el Estadio Centenario, reducto en el que pocas veces los nacionales han salido con una sonrisa. Solo en 2007 se logró un empate 2-2 con dos goles de Marcelo “Matador” Salas ¿El resto? Solo caídas.

La siguiente fecha tendrá a los dirigidos por Eduardo Berizzo recibiendo a Colombia. Los Cafetaleros también son un rival complejo, a los cuales no se les gana en condición de local desde el año 2008, con Marcelo Bielsa en la banca. De ahí en más, una derrota y dos empates.

El fixture de estas Eliminatorias, es el mismo del camino a Qatar 2022. En aquel inicio, La Roja comenzó con 1 punto de 6 posibles. Ahora la misión es mejorar aquel mal recuerdo. En este proceso clasificatorio, serán seis los países que clasifican de manera directa a la Copa del Mundo, mientras el séptimo irá al repechaje.