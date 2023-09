La selección chilena se completó este martes tras la llegada de Darío Osorio y Alexis Sánchez. La Roja prepara su debut en las Eliminatorias Sudamericanas, con el Niño Maravilla como su gran preocupación al llegar sin minutos.

Luego de su gran año con Olympique de Marsella, el tocopillano esperó un largo tiempo al Inter de Milán. Y si bien ya concretó su regreso a Italia, allá no le permitieron jugar por no estar en condiciones, algo que enciende las alarmas en Juan Pinto Durán.

Alexis Sánchez con tres días para ponerse a tono en Chile

Alexis Sánchez decidió no renovar con el Olympique de Marsella y esperó hasta hace unos pocos días para volver al Inter de Milán. Esto golpea de lleno a la selección chilena, ya que lo tendrá sin minutos y casi sin tiempo para recuperarlo.

Al no haber seguido en Francia, el Niño Maravilla no realizó pretemporada alguna y se mantuvo entrenando por su cuenta. Al regresar a Italia se sumó a las prácticas con el Nerazzurri, pero quedó fuera del partido con Fiorentina al no estar en condiciones para un partido de alta exigencia.

Esto ya era una alerta para la selección chilena, pero las cosas se complicaron aún más. Alexis Sánchez llegó recién este martes a Juan Pinto Durán para sumarse a la Roja, lo que lo deja con apenas tres días para prepararse para el choque con Uruguay.

Si bien su calidad y experiencia no se discuten para nada, sí es preocupante el que no tenga minutos en el cuerpo. Su último partido oficial lo jugó ante Bolivia, en la fecha FIFA de junio. Desde entonces han pasado tres meses en los que no ha visto acción, algo que lo deja desde ya como duda en la formación titular. Sobre todo pensando que uno de los tres días de preparación se gastarán en el viaje a Montevideo.

Dependerá ahora de la evaluación que haga Eduardo Berizzo y la selección chilena para saber en qué condiciones llegó. Alexis Sánchez tiene condiciones de sobra, pero al no estar con minutos encima, puede quedar relegado a la banca.

¿Cuándo juega Chile con Uruguay por eliminatorias?

La selección chilena inicia las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Uruguay en Montevideo. El duelo está programado para este viernes 8 de septiembre desde las 20:00 horas.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella?

Alexis Sánchez disputó un total de 44 partidos con la camiseta del Olympique de Marsella. En ellos anotó 18 goles y aportó con 3 asistencias. Sumó un total de 3.447 minutos.