Fernando Solabarrieta ha sido fuerte crítico del ciclo de Ricardo Gareca en Chile e incluso, ahora lo puso por debajo de otro cuestionado entrenador, como lo es Nicolás Córdova.

El Tigre piensa en lo que será la próxima fecha doble de las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo, mientras Córdova viene de ser último en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Sin embargo, Solabarrieta hizo una comparación entre ambos.

Los cuestionamientos de Solabarrieta para Gareca

Córdova ha recibido muchas críticas tras la actuación de Chile Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela. Pese a esto, Fernando Solabarrieta rescató su labor con La Roja juvenil, aprovechando esto para cuestionar la labor de Gareca con la adulta.

“Ayer hablaba con Fernando Vergara y decíamos que la sub 20 tenía trabajo. Nico Córdova se podía equivocar en los cambios, que el equipo plasme o no lo trabajado, ya es otra cosa. Pero hay un libreto detrás, se ve que el equipo está trabajado, que es lo que no ocurre con la selección chilena adulta“, explicó el periodista en Marca Personal de Radio La Metro.

Ricardo Gareca otra vez fue cuestionado por Solabarrieta. Imagen: Photospor.

“¿Dónde estará Gareca? ¿Lo viste en algún estadio el fin de semana? desde viernes a lunes tuvo para ir al estadio y no estaba en ningún estadio. Debe andar en Argentina al igual que la mitad de su cuerpo técnico“, complementó Solabarrieta.

Ricardo Gareca ha sido apuntado en más de una ocasión por no asistir de forma recurrente a los partidos del fútbol chileno, tal como lo hacían otros entrenadores en el pasado. Además, Solabarrieta apunta contra sus métodos de entrenamiento dentro de Juan Pinto Durán.

“Los trabajos de la selección chilena son paupérrimos, el técnico Gareca es un técnico que no hace los trabajos adecuados que debiera hacer el técnico de la selección y eso lo sé de adentro y de afuera de la selección”, cerró el relator.