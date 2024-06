La selección chilena se despidió definitivamente de la Copa América y el adiós en Estados Unidos 2024 es tan doloroso como preocupante. La Roja no pudo ir más allá del empate contra Canadá por falencias propias, pero adicionalmente el equipo nacional lo echaron al saco, ahora por el colombiano Wilmar Roldán.

La Roja ya había sufrido con Andrés Matonte frente a Argentina, pero con Roldán los fantasmas fueron igual o peores. De entrada, un codazo sin balón en el rostro de Rodrigo Echeverría fue desestimado por Roldán y por el VAR de forma insólita. Todo lo que vino después ya estaba desvirtuado.

En Estados Unidos, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se lanzó contra Roldán en medio de los nuevos cuestionamientos a su liderato en Quilín.

“Si hubiesen cobrado lo que tenían que cobrar habría sido diferente. Tenemos historial con Wilmar Roldán. Después de los partidos consumados es difícil decir algo, pero hay que dejar un testimonio. Es algo real, analítico”, dijo Milad.

Wilmar Roldán no dirige más… a Chile

Agregó que “no es primera vez que nos pasa con Roldán. Hablaré con el árbitro, este hombre siempre nos hace lo mismo. Dalo por hecho que este árbitro nunca más nos dirigirá un partido”.

“Me he contenido, es muy frustrante. Los chicos se condicionan. La segunda amarilla a Gabriel Suazo es inexistente, es dudosa, es un choque y el VAR lo cobra. Lo digo porque el árbitro no lo había cobrado, fue retroactivo. Que nos cobren una. Amarilla por VAR, eso no ha ocurrido nunca. Este es un momento de impotencia, de frustración y pena profunda. No quiero pensar que hay una conspiración para dejar afuera a Chile. Pero hay errores arbitrales que condicionaron los resultados”, complementó el timonel del fútbol chileno.

Milad asegura que Wilmar Roldán no dirigirá más contra Chile.

Por último, Milad expone que “el proyecto de Ricardo Gareca está intacto, ahora tenemos que concentrarnos en las Eliminatorias. Siempre tenemos que hacer evaluaciones. Tenemos que mejorar rendimientos individuales. Debemos hacer un análisis más crítico y constructivo”.

“Después de un torneo estas cosas se evalúan. Lo hablaremos en el consejo de presidentes. Yo no puedo cruzarme de brazos frente a esto. Pero hoy tenemos donde elegir jugadores. Ojalá se puedan foguear en ligas superiores a la nuestra”, sentenció Milad.