El arbitraje de Wilmar Roldán generó una ola de cuestionamientos a la Conmebol. Es que el colombiano fue clave en los cobros y terminó dejando a Chile con un hombre menos. Lo que finalmente hizo el partido cuesta arriba para la Roja y terminó con su eliminación en Copa América.

Por lo mismo, Pablo Milad recalcó que el VAR actuó de forma incorrecta. Lo que se repitió en esta fase de grupos de Copa América. “No se puede así cuando juegan en contra tuya. Hay dos partidos que hubiesen cambiado si cobraban lo que tenían que cobrar. El VAR cobrando amarillas, no lo había visto nunca”, expresó el presidente de la ANFP.

Tras ello, culpó exclusivamente a Roldán por el robo a Chile. “Con Roldán tenemos un historial. Las imágenes no mienten. El partido se condiciona por una doble amarilla inexistente. La segunda es muy cuestionable. El VAR cobró la segunda amarilla”, lamentó el mandamás del fútbol chileno.

Encaran a Pablo Milad: ¿Qué dijo?

Pero las declaraciones del presidente de la ANFP no quedó ahí, ya que luego fue encarado por el periodista de Canal 13, José María Del Pino, por su poco peso en la Conmebol. Principalmente porque fueron tres arbitrajes que marcaron la eliminación de Chile.

“¿Usted habla de peso? Se refiere a malabares o cosas turbias. Yo tengo presencia, estoy haciendo un reclamo. Acá no se trata de peso, se trata de presencia y para que las cosas mejoren”, se defendió Milad.

Luego el periodista enfatizó que pese a tener un alto cargo en la Conmebol, no se le ha considerado. Incluso se le dio el mundial sub 20 a Chile y él no se enteró.

“El respeto por Chile está. Hay que analizarlo más profundamente. Por eso no me gusta hablar en situaciones extremas”, cerró Milad con evidente molestia.