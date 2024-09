Ricardo Gareca realizó una nueva nómina de Chile para los partidos de las Eliminatorias. En ella, hubo un histórico de La Rojaque nuevamente quedó fuera. Gonzalo Fouillioux y Manuel de Tezanos querían su regreso.

El DT argentino sabe que la selección pasa por un pésimo momento y decidió meter mano en la convocatoria, en la cual realizó numerosos cambios tras la histórica derrota contra Bolivia en condición de local. Claro que dentro de estas modificaciones, no estuvo el jugador que querían los periodistas.

El histórico de Chile que Fouillioux y de Tezanos querían en la nómina

Para los duelos ante Brasil y Colombia por las Eliminatorias, Chile nuevamente tendrá problemas con la capitanía. Mauricio Isla, quien portó la jineta en los últimos duelos, no fue convocado. Una situación que hubiera cambiado si Gareca hubiera llamado al pedido por Fouillioux y de Tezanos: Charles Aránguiz.

Charles Aránguiz ha tenido un buen regreso a Universidad de Chile. Imagen: Photosport.

“Charles a Brasil le puede tener una pica especial por su salida de Inter”, comenzó explicando Manoel en Balong Radio en Zapping Sports. “Charles es muy protagonista, no solo en el juego, sino que cuando para la pelota, cuando un rival se tira al piso, cuando hay una polémica con el árbitro. Un liderazgo así todavía puede ser muy útil”, complementó.

“Me tocó comentar contra Huachipato y no para de darle indicaciones a sus compañeros. Es impresionante. El tipo no está pensando en su partido, está pensando en todos los movimientos que tiene que hacer el equipo. Jugadores así en un momento como este te suman mucho, con alma de estratega. Además la pelota no le quema“, agregó Gonzalo Fouillioux.

A pesar del pedido de los periodistas, Ricardo Gareca no consideró al Príncipe Aránguiz (35 años). Desde la llegada del argentino a Juan Pinto Durán, Charles no ha sido parte de ninguna convocatoria. En una oportunidad, el volante fue contactado por el DT, pero terminó declinando el llamado por razones personales cuando aún estaba en Inter de Porto Alegre.