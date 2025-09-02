La selección chilena de Nicolás Córdova ya trabaja con miras a los partidos frente a Brasil y Uruguay, por el cierre de unas amargas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Y el DT recibe lo que parece una buena noticia.

Es que Felipe Loyola tuvo que ser reemplazado en el duelo de Independiente contra Instituto, tras un empujón que lo mandó a los carteles publicitarios. El mediocampista nacional sufrió un esguince acromioclavicular grado 1, pero ya entrena a la par de sus compañeros.

Así lo informó el periodista Christopher Brandt en ESPN Chile, manifestando que la lesión debía tener a Loyola al menos dos semanas fuera, pero el jugador hace todos los esfuerzos para ser alternativa contra Brasil y Uruguay.

Por otro lado, Benjamín Kuscevic realizó trabajo diferenciado producto de su desgarro, mientras Bruno Barticciotto realizó un entrenamiento con menor carga por una molestia en el muslo derecho, lesión que no le permitió jugar el fin de semana con Santos Laguna.

Córdova espera tener a Loyola ante Brasil

Con estos tres jugadores entre algodones, por ahora todo apunta a que Kuscevic y Barticciotto no podrán estar contra Brasil, pero Loyola aún no se descarta como opción en la tierra de la samba.

“Felipe entrenó con el equipo y estaría a disposición. Está con alguna molestia, pero se ha puesto a disposición de muy buena manera, sabiendo que tuvo un golpe muy fuerte y tiene una lesión en el hombro. Se agradece la disposición de los jugadores cuando quieren estar. En el caso de Bruno vamos a ver si alcanza a llegar. Trabaja para estar, pero hoy no tengo la certeza de si podrá. Eso es lo que puedo hablar de ellos dos, pero afortunadamente Felipe ya entrena con nosotros”, dijo el mismo Córdova en rueda de prensa.

Cabe recordar que La Roja visita a Brasil este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 17 de las eliminatorias. El martes 9 de este mismo mes la selección chilena se despide de la competencia como local ante Uruguay en el Estadio Nacional.

La Roja llega a los últimos duelos sin Ricardo Gareca, quien dejó a Chile último en la tabla (10°) con apenas 10 puntos. El equipo nacional sólo puede aspirar a superar a Perú (12 unidades) en la tabla.

