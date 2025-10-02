¡Insólito! Nicolás Córdova no tiene idea de cómo jugará su rival en la “final” de Chile en el Mundial Sub 20

Una verdadera final tiene la selección chilena, que este viernes se juega el paso a los octavos del Mundial Sub 20 ante Egipto en el estadio Nacional.

La Roja llega muy presionada al partido con los africanos, porque le ganó con lo justo en el debut a Nueva Zelanda por 2-1 y luego cayó por 2-0 frente a Japón, por lo que hipotecó sus chances en la Copa del Mundo.

En la antesala al duelo con los egipcios habló el entrenador del equipo anfitrión, Nicolás Córdova, quien señaló que no tiene idea de cómo va a jugar su rival en el duelo por la tercera fecha del Grupo A.

Nicolás Córdova no sabe qué partido planteará Egipto vs Chile

El cuestionado DT del equipo nacional indicó que no tiene claro el planteamiento táctico que propondrá los egipcios, puesto que ante Japón salieron a defenderse y contra Nueva Zelanda fueron más osados.

“Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado”, dijo el estratega.

Egipto cayó ante Japón y Nueva Zelanda. Foto: Andres Pina/Photosport

“Ha sido difícil analizarlos, porque contra Japón se replegaron y después con Nueva Zelanda apretaron un poco más. No sabemos qué partido nos van a presentar“, agregó.

Por último, Córdova comparó lo que realizó Japón ante la Roja con lo que puede plantear Egipto en el estadio Nacional.

“Es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20?

La selección chilena define su paso a los octavos de final del Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se mida ante Egipto en el estadio Nacional.