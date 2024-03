Igor Lichnovsky volvió a La Roja gracias al llamado de Ricardo Gareca, quien lo citó para los amistosos con Albania y Francia.

La última vez que el defensor central del América estuvo en la selección fue en septiembre de 2019, cuando el entonces DT de Chile, Reinaldo Rueda lo convocó para los amistosos con Argentina y Honduras.

Sólo disputó dos minutos frente a la Albiceleste, partido que terminó sin goles. Luego de ese llamado no volvió a ser considerado hasta ahora.

Gareca pretende que el ex Universidad de Chile sea titular ante Albania y estaría acompañado por Paulo Díaz en la zaga central de la defensa.

Los últimos años de Lichnovsky

El formado enla U dejó un grato recuerdo con La Roja Sub 20 en 2013, donde jugó el Mundial de la categoría en Turquía y se ha puesto varias camisetas durante su carrera.

Su carrera la ha desempeñado principalmente en México: Necaxa (2017-18), Cruz Azul (2018-20), Tigres (2022-23) y Club América (2023-presente).

En las Águilas es donde tuvo un despertar. Luego de su paso por la escuadra felina, llegó al equipo azteca más popular para consagrarse campeón en el último torneo.

En España también conocieron el fútbol de Lichnovsky tras su paso por Sporting Gijón (2015-16) y Real Valladolid (2016-17). Por último, registra un paso por Arabia gracias a Al Shabab (2020-22)

El nuevo nominado de Gareca acusó discriminación en México

No todo han sido buenas noticias en la carrera de Lichnovsky, hace solo unas semanas acusó haber sufrido discriminación cuando jugaba en el Cruz Azul.

“Nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia”, aseguró en el podcast Latino.

Lichnovsky también recordó una situación que vivió con Santiago Giménez, su compañero en ese entonces y que hoy juega en el Feyenoord. “Hubo un momento, en un asado con él, que juega en Holanda, en el que me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’. Entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.