Ricardo Gareca entregó este viernes la lista de convocados a la selección chilena para la doble fecha de Eliminatorias en septiembre. La Roja se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita sumar ante Argentina y Bolivia.

Ante este escenario el Tigre se la jugó y apostó por nuevos nombres ante la ausencia de históricos como Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Pero el trasandino sorprendió especialmente con la convocatoria de Carlos Palacios.

La Joya ha sido de los puntos más altos en Copa Libertadores pero su nombre sigue generando repercusión. Especialmente porque su nivel es el más irregular en comparación a los otros citados de Colo Colo como Brayan Cortés, Mauricio Isla y Vicente Pizarro.

“Es difícil pelear los dos frentes como lo está haciendo Colo Colo. Habla de un grupo de muchachos metidos, alineados con el DT, eso es destacable. Pero eso no significa que no veamos otros equipos”, explicó el DT de la Rojo.

Críticas a la nómina de Gareca

Pero la justificación del entrenador no convenció principalmente en el entorno de Universidad de Chile. Así lo recalcó Roberto Reynero quien deslizó que el Tigre tiene presiones sobre sus hombros y que eso explica su última nómina.

“Él no se fijo en la U. Hay presiones de algunos equipos y le dan nombres para que los incluya en la lista. No me gusta Carlos Palacios porque se necesita otro nivel. Puede marcar diferencias en el campeonato nacional, pero todavía le falta mucho”, explicó a Redgol el ex capitán del Romántico Viajero.

Además deslizó el nombre de dos jugadores azules que podrían estar perfectamente en la selección adulta. Por lo que espera su llamado para octubre. “Me imagino que miró al puntero. Hay figuras interesantes como Morales o Hormazábal. No para ser titulares, pero sí para ser alternativa en la nómina. Me huele a peligro que no sean llamados a pesar de su rendimiento”, exigió.

Palacios divide las aguas en la selección chilena

Por su parte Horacio Rivas también lamentó la decisión de Gareca pero no pierde la fe en que puedan revertir esta situación con el buen rendimiento que siguen presentando dentro de la cancha.

“Es una pena que no estén, pero son jugadores que son seleccionables. Son decisiones técnicas. Son gustos del DT y se deben respetar. Claramente hay jugadores de la U que pueden ser llamados, pero son cosas del momento”, cerró.